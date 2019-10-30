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Оружие получил в СИЗО: выяснились детали убийства конвоира осужденным под Днепром
В деле об убийстве осужденным конвоира в поезде «Днепр — Кривой Рог» выяснились новые подробности. Достоверно установлено, что осужденный заранее планировал преступление и еще находясь в СИЗО подготовился к этапированию. В следственном изоляторе узник сумел заполучить пистолет Carrera RS34, из которого в поезде убил солдата Нацгвардии.
В связи с новыми обстоятельствами начато расследование о служебной халатности работников следственного изолятора в Запорожье. Было констатировано, что сотрудники СИЗО не обеспечили строгий режим, изоляцию осужденного и постоянное наблюдение за ним, из-за чего и стало возможным убийство. Следствие против персонала СИЗО поручено Государственному бюро расследований в Полтаве.
Напомним, 25 октября в Днепропетровской области преступник пытался сбежать во время этапа и убил своего конвоира. Попытка побега была неудачной: караулу удалось обезвредить осужденного. Гражданина после вынесения приговора везли к месту отбывания наказания — в колонию Днепропетровской области, где содержат пожизненно осужденных.
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