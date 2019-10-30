Происшествия

Плисковский психоневрологический дом-интернат в Винницкой области оказался в центре скандала. Общественные организации выяснили, что пациентов интерната в селе Плисков держат в антисанитарии, без одежды, а средства со счетов людей незаконно переходят третьим лицам.

На многочисленные нарушения в интернате, где содержатся 94 пациента, обратила внимание всеукраинская общественная организация «User». В ходе проверки общественники обнаружили, что на ночь психоневрологических больных раздевают и сгоняют в отдельное крыло спального корпуса. Там они — и мужчины, и женщины — всю ночь сидят на холодном кафельном полу, без доступа к санузлу, вынуждены справлять естественные потребности тут же в комнате. Также пациенты всю ночь остаются без воды.

Были обнаружены попытки «усовершенствовать» питание пациентов. Вместо закупленного мяса, подопечных интерната кормили салом.

Еще одно нарушение касалось личных средств пациентов. Несмотря на наличие денег на счетах, люди не могли распоряжаться своими финансами. При проверке вскрылось, что в один из дней со счетов 22 пациентов были сняты по пять тысяч гривен. Глава организации «User» Руслан Имерелли выяснил, что финансовые трансакции со счетов проводились в отсутствие пациентов, а подписи на документах ставила соцработник.

Полиция уже начала расследование по поводу злоупотреблений в интернате. Проводится проверка по факту незаконного лишения свободы людей.

Напомним, это не первый психоневрологический интернат, где общественные организации выявляют злоупотребления. На Киевщине выяснилось, что директор интерната присваивал пенсии пациентов. А в Житомирской области руководитель интерната избил журналисток, приехавших проверить жалобы об издевательствах над пациентами.

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