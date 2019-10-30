Подростки разгромили арендованную квартиру и угрожали сыну хозяйки оружием (фото, видео 18+)

Происшествия

В Украине участились случаи, когда подростки ради видео в социальных сетях устраивают погромы в арендованных квартирах. Очередное подобное ЧП случилось в Запорожье. Группа несовершеннолетних, среди которых были две девочки, разгромили квартиру в центре города, после чего выложили видео этого процесса в соцсети. Интересно, что в этот момент в квартире находился 18-летний сын ее хозяйки. По информации «ФАКТОВ», ему даже угрожали пистолетом. Однако позже мать парня по неизвестным причинам отказалась писать заявление в полицию.

Внимание! На видео звучит нецензурная лексика!

«ФАКТАМ» удалось выяснить некоторые детали этого происшествия. Из переписки между участниками событий в социальных сетях нам стало известно, что несколько школьников решили снять квартиру, для того, чтобы провести в ней время в веселой компании, со спиртным. В какой-то момент им стало скучно и они вышли на улицу, что называется, искать приключений. Потом, видимо, произошла стычка с другой компанией.

Переписка в интернете между одним из участников погрома и его приятелем:

«Сидела компания. Никого не трогала. Потом стало скучно. Начали звать народ для веселья. Пришла еще одна компания. Начался конфликт. Драка. Те позвали еще людей. Мы закрылись в квартире, а они начали ломать дверь. Чтобы нам отомстить, разнесли всю хату. Ломали картины, двери, били окна, технику. Смеялись и снимали все это на видео. Приезжала полиция два раза. Один раз их перехватили у подъезда. Поговорили с ними и уехали. Потом позже, вечером, когда они начали ломать дверь, полиция приехала снова по нашему вызову. Их обыскали и опять уехали. Уже после этого подростки из другой компании выломали двери и устроили погром. У одного из них мы видели пистолет».

— Подростки, разгромившие чужую квартиру, имеют влиятельных родителей. Именно поэтому им, скорее всего, ничего не будет, — прокомментировал «ФАКТАМ» ситуацию пользователь соцсети под ником Доброта, который, с его слов, живет в доме, где находится та самая квартира. - У нас в подъезде говорят, что хозяйке уже оплатили ущерб. Именно поэтому она и не писала заявления в полицию, хотя ее сыну угрожали пистолетом.

В полиции об оружии ничего не знают.

— У нас нет таких данных, чтобы кто-то кому-то угрожал пистолетом, — сообщила пресс-офицер полиции Запорожской области Екатерина Людвик. — Также нет информации о том, что в момент погрома в квартире находился сын хозяйки. Но мы еще выясняем детали. Все участники установлены. С ними проведена профилактическая беседа. Были составлены два административных протокола в отношении родителей подростков. А хозяйка разгромленной квартиры действительно отказалась писать заявление.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что две девушки поломали несколько надгробий на одном из киевских кладбищ и записали видео с нецензурной лексикой, что, мол, мертвым уже все равно, что происходит на кладбище.

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