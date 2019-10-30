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Мир

В России рассказали о переговорах по поводу нового обмена пленными с Украиной

16:48 30 октября 2019 58
пленные
Инф. «ФАКТОВ»

Пока в Украине представители власти надеются на новый обмен удерживаемыми лицами с Россией, в самой РФ отделываются общими фразами, конкретных обещаний не дают и дат не называют. В российском МИД дали понять, что вопрос с пленными можно будет обсуждать не раньше, чем состоится встреча в нормандском формате, а для такого саммита Украине нужно будет выполнить еще немало условий.

«Работа (по пленным) идет, не публичная. Рассчитываем, что она принесет результаты. Пока дат по обмену никаких нет», — уклончиво заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.

По словам Руденко, вопрос с обменом не первоочередной, в отличие от встречи «Нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Чтобы такая встреча состоялась, Россия требует от Украины завершить отведение армии в Золотом, повторить такую же процедуру в Петровском. После того, как наблюдатели ОБСЕ проведут инспекцию и подтвердят РФ отведение украинских войск, можно будет обсуждать дату встречи в нормандском формате.

«Тогда будем разговаривать о конкретных датах саммита. Пока это преждевременно», — заявил Руденко.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона упоминал о трех списках украинцев в неволе — в тюрьмах России, в СИЗО оккупированного Крыма и в плену боевиков на Донбассе. Зеленский надеется, что решение будет после нормандского саммита.

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