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Происшествия

В Киеве мужчина полгода развращал 6-летнего сына своей сожительницы

17:17 30 октября 2019 123
ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве расследуют вопиющий случай о развращении шестилетнего мальчика. Растлителем оказался сожитель матери ребенка. 30-летний мужчина поселился в доме женщины и почти полгода издевался над ее сыном.

В протоколе следствия происходившее в доме описано как «развратные действия в отношении малолетнего». Под предлогом купания мальчика мужчина оставался с ребенком в ванной комнате и там воплощал в жизнь свои нездоровые желания. Действия растлителя причиняли в том числе и физическую боль.

Теперь дело о растлении ребенка передано в Соломенский районный суд Киева. Мужчине грозит от пяти до восьми лет в заключении.

Напомним, закон о химической кастрации педофилов был ветирован и не вступил в силу. А тем временем в Киеве и других городах говорят о новых случаях нападения на малолетних в подъездах многоэтажек, по месту учебы или просто на улице.

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