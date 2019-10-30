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Вспышка дифтерии: украинцам напомнили о бесплатной вакцинации
Новые случаи дифтерии в Украине фиксируются уже не только у детей, но и у взрослых, забывших либо не знавших о необходимости ревакцинироваться каждые десять лет. В связи с этим Национальная служба здоровья Украины предлагает гражданам обратиться к врачу и получить свою бесплатную прививку от дифтерии.
Бесплатная вакцинация и ревакцинация против дифтерии предусмотрена в пакете услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне. Бесплатно вакцинироваться можно в коммунальных учреждениях здравоохранения, записавшись к терапевту, педиатру или семейному врачу.
Кроме того, у пациента есть возможность сделать прививки в частных клиниках и у врачей, ведущих частную практику и заключивших договор с Нацслужбой здоровья. Условия вакцинации в этом случае необходимо обсуждать с конкретным медучреждением.
Напомним, согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцину против дифтерии ребенок получает пять раз в дошкольном возрасте (в возрасте двух, четырех, шести, восемнадцати месяцев и в шесть лет). В дальнейшем предусмотрена вакцинация в 16 лет. После этого для сохранения иммунитета против опасного заболевания необходима ревакцинация каждые 10 лет.
По состоянию на 29 октября в Украине зафиксировано 20 случаев дифтерии.
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