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Пышные ароматные пончики «Вкус счастья»: легкий рецепт (фото)
Горячие пончики в холодный осенний день с чаем или кофе — замечательная идея. Пышные и ароматные, с пылу с жару, они не уступят даже самым изысканным лакомствам. А приготовить пончики несложно и в домашних условиях. И сами насладитесь, и родных и близких побалуете!
Рецептом пышных и ароматных пончиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.
— Пончики — отличная идея и для завтрака, — говорит Лилия Ким. — С ними ваше утро будет вкусным!
Пышные пончики
Ингредиенты:
- молоко — 1 стакан;
- дрожжи (сухие) — 6 граммов;
- яйцо — 1 штука;
- соль — ½ чайной ложки;
- сахар — 3−4 столовые ложки;
- растительное или растопленное сливочное масло — 3 столовые ложки;
- мука (сколько возьмет жидкость — до того состояния, когда тесто не липнет к рукам);
- для жарки — стакан растительного масла.
В теплом молоке развести дрожжи, добавить сахар и дать дрожжам ожить (минут 15). Затем добавить соль, яйцо, масло, просеять муку и замесить мягкое эластичное тесто. Поставить в теплое место на 1,5 часа, чтобы тесто поднялось. Затем раскатать его до толщины в 1 см, вырезать кружочки, дать подняться вдвое и жарить с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.
Можно надрезать пончики сбоку и положить внутрь варенье либо сгущенку. А можно просто посыпать их сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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Фото из альбома Лилии Ким
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