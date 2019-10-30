Пышные ароматные пончики «Вкус счастья»: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Горячие пончики в холодный осенний день с чаем или кофе — замечательная идея. Пышные и ароматные, с пылу с жару, они не уступят даже самым изысканным лакомствам. А приготовить пончики несложно и в домашних условиях. И сами насладитесь, и родных и близких побалуете!

Рецептом пышных и ароматных пончиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Пончики — отличная идея и для завтрака, — говорит Лилия Ким. — С ними ваше утро будет вкусным!

Пышные пончики Ингредиенты: молоко — 1 стакан;

дрожжи (сухие) — 6 граммов;

яйцо — 1 штука;

соль — ½ чайной ложки;

сахар — 3−4 столовые ложки;

растительное или растопленное сливочное масло — 3 столовые ложки;

мука (сколько возьмет жидкость — до того состояния, когда тесто не липнет к рукам);

для жарки — стакан растительного масла. В теплом молоке развести дрожжи, добавить сахар и дать дрожжам ожить (минут 15). Затем добавить соль, яйцо, масло, просеять муку и замесить мягкое эластичное тесто. Поставить в теплое место на 1,5 часа, чтобы тесто поднялось. Затем раскатать его до толщины в 1 см, вырезать кружочки, дать подняться вдвое и жарить с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета. Можно надрезать пончики сбоку и положить внутрь варенье либо сгущенку. А можно просто посыпать их сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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Фото из альбома Лилии Ким

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