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Стиль жизни

Пышные ароматные пончики «Вкус счастья»: легкий рецепт (фото)

11:39 31 октября 2019 111
Пончики
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Горячие пончики в холодный осенний день с чаем или кофе — замечательная идея. Пышные и ароматные, с пылу с жару, они не уступят даже самым изысканным лакомствам. А приготовить пончики несложно и в домашних условиях. И сами насладитесь, и родных и близких побалуете!

Рецептом пышных и ароматных пончиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Пончики — отличная идея и для завтрака, — говорит Лилия Ким. — С ними ваше утро будет вкусным!

Пышные пончики

Ингредиенты:

  • молоко — 1 стакан;
  • дрожжи (сухие) — 6 граммов;
  • яйцо — 1 штука;
  • соль — ½ чайной ложки;
  • сахар — 3−4 столовые ложки;
  • растительное или растопленное сливочное масло — 3 столовые ложки;
  • мука (сколько возьмет жидкость — до того состояния, когда тесто не липнет к рукам);
  • для жарки — стакан растительного масла.

В теплом молоке развести дрожжи, добавить сахар и дать дрожжам ожить (минут 15). Затем добавить соль, яйцо, масло, просеять муку и замесить мягкое эластичное тесто. Поставить в теплое место на 1,5 часа, чтобы тесто поднялось. Затем раскатать его до толщины в 1 см, вырезать кружочки, дать подняться вдвое и жарить с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Можно надрезать пончики сбоку и положить внутрь варенье либо сгущенку. А можно просто посыпать их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Ранее кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ рассказала «ФАКТАМ», как приготовить вкуснейшие тонкие блинчики «Счастливая осень», а кондитер из Великобритании Юлия Гирвиц поделилась легким рецептом румяных оладушек из тыквы, которые любят и взрослые, и дети.

Другой британский кондитер — Бен Маринер, который угощал своими десертами королеву Великобритании Елизавету II и жену ее внука принца Уильяма Кейт Миддлтон, — в интервью «ФАКТАМ» открыл секрет приготовления одного из вкуснейших лакомств и дал легкий рецепт королевского яблочного мусса.

Фото из альбома Лилии Ким

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