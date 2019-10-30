День всех святых: когда и как поминать умерших

Общество и люди

1 ноября католическая церковь отмечает День всех святых (All Saints' Day), а 2 ноября — День поминовения усопших (All Souls' Day).

История праздника

День всех святых католики впервые отметили 13 мая 609 (по другим источникам — 610) года, когда Папа Бонифаций IV освятил в Риме бывшее языческое капище (пантеон) как храм в честь Богоматери и всех мучеников церкви. Уже при Папе Григории III (731−741 годы) праздник перенесли на 1 ноября (прежде в этот день поминались святые, у которых

в течение года не было своего праздника).

Перенос был приурочен к освящению в базилике святого Петра часовни в честь Спасителя, его Пресвятой Матери, апостолов, мучеников и почивших во всем мире праведников. Считается, что именно в связи с этим событием отмечать День всех святых 1 ноября начали сначала в Англии и Ирландии, а при Папе Григории VII в конце XI века — во всей церкви западного обряда. С 837 года по распоряжению Папы Григория VI в этот день стали молиться не только за тех, кто принял мученическую смерть, отстаивая учение Христа, но и вообще за всех католических святых.

Начало традиции поминать усопших сразу после Дня всех святых положил в 998 году Одилон — аббат бенедиктинского монастыря Клюни во Франции. Именно он распорядился в подчинявшихся ему монастырях отмечать 2 ноября как день памяти умерших.

Со временем два первых дня ноября слились в один праздник «Святые и усопшие». В первый его день католики собираются в костелах на Святую мессу, а на следующий — с самого утра посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы своих умерших родственников, помолиться за них и зажечь поминальные свечи. Правда, не во всех странах соблюдается именно такой порядок.

Как праздник «Святые и усопшие» отмечают в разных странах

В Венгрии принято посещать кладбища 1 ноября. Этот день считается здесь национальным праздником и является выходным. Верующие приходят в храмы на поминальные богослужения, чтобы помолиться за своих умерших близких и обязательно зажечь поминальные свечи, и отправляются на кладбища, где в День всех святых как символ памяти горят тысячи свечей.

В Германии католики посещают могилы своих родственников 1 ноября, в День всех святых, мучеников и усопших. Зажженные на могилах свечи горят и на следующий день — в праздник Всех душ.

Нерабочим днем 1 ноября является также в Литве. В День всех святых и в день поминовения усопших еще в давние времена у литовцев было принято отдавать часть своего добра нуждающимся, чтобы те молились за души умерших и за благополучие живых. Основными обычаями этих праздников были угощения и горящий огонь.

В наше время существует традиция приносить цветы и свечи не только на могилы своих родственников, друзей и знакомых, но и на могилы тех, кем гордится нация — известных и заслуженных деятелей страны. Зажигают свечи и на могилах, которые уже никто не посещает.

Не работают в дни праздника «Святые и усопшие» и жители Австрии. В разных частях страны существуют свои традиции поминовения. В Тироле, например, в ночь на 2 ноября и днем этого дня ставят на стол зажженные свечи и еду для «бедных душ». В некоторых частях страны принято одаривать прохожих свежеиспеченным хлебом. В память об утонувших опускают в водоемы поминальные венки.

Поверья и приметы

Помнят здесь и старые поверья. Например, такое: в ночь на 2 ноября молодой человек сможет увидеть тень девушки, предназначенной судьбой ему в жены. Для этого всего-то и нужно, что проползти под опустившимися ветками черной смородины.

А картежники будут всегда в выигрыше, если, спрятавшись под отростками куста черной смородины, призовут на помощь силы, которые вообще-то очень не рекомендуется поминать, особенно на ночь глядя…

Много старинных обычаев празднования Дней всех святых и усопших с давних времен сохранилось у католиков в Беларуси. В первый день поминают всех людей, кто своей жизнью заслужил право считаться святым. А во второй, который носит в Беларуси название Задушки, поминают умерших близких и тех, чьи души по каким-то причинам не нашли покоя на том свете. До сих пор существует обычай перед мессой в костелах вычитывать имена и фамилии умерших.

Издавна в народе считалось, что в ночь на 2 ноября души предков, выйдя из чистилища, возвращаются на землю и бродят в поисках помощи, молитвы или жертвы. Поэтому люди старались в это время не выходить из дому. Верили также, что души умерших предков — дзяды — в эти дни приходят к своим потомкам. На Дзяды не работали, под особым запретом были прядение и сексуальные отношения. Для дзядов оставляли открытыми ворота кладбищ, открывали окна, двери и дымоходы домов, чтобы они могли попасть на поминальный ужин в свою честь. Считалось, что чистые души входят в дом, а грешные — только заглядывают в окна. После ужина хозяева говорили: «Святые дзяды! Вы сюда прилетели, пили, ели. Летите же теперь к себе! Скажите, что вам еще надо, а лучше летите на небо. А кыш, а кыш, а кыш!»

Приметы, связанные с погодой

А еще, независимо от страны проживания, в День всех святых можно узнать, насколько холодной ожидается зима. Для этого надо срезать ветку бука: если в ней уже нет сока (она стала совсем сухой), надо готовиться к суровой зиме.

Напомним, В канун Дня всех святых, в ночь с 31 октября на 1 ноября, в мире отмечают Хэллоуин.

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