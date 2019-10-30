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Политика

Хочу извиниться перед женой: нардеп Яременко, влипший в громкий секс-скандал, сделал новое заявление

18:50 30 октября 2019 199
яременко
Инф. «ФАКТОВ»

Депутат Богдан Яременко, пойманный на фривольной переписке в стенах Верховной Рады, решил больше не оправдываться, что это такая провокация. Нардеп от «Слуги народа» удалил свой предыдущий пост в Facebook и извинился перед женой.

«Хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента», — написал Яременко.

После случившегося Яременко признал, что у них с женой разное восприятие юмора, и эту «шутку» супруга не оценила. «Жена не всегда разделяет мое чувство юмора… Уже звонила. Поблагодарила», — рассказал депутат журналистам.

Напомним, Яременко сфотографировали в Раде во время переписки интимного характера. Адресатом сообщений была некая 32-летняя Алина, заинтересованная во встречах и свиданиях.

После того, как фотографии разлетелись по сети, Яременко заявил, что с его стороны это была «провокация», чтобы отучить журналистов подсматривать в телефоны депутатов.

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