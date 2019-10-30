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Согреют зимой: с начала года ТЭС ДТЭК отпустили 24 млрд кВт-ч в энергосистему Украины

19:39 30 октября 2019 28
ДТЭК
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Отработать без сбоев этой зимой готовятся энергетики ДТЭК. С начала года ТЭС компании уже отпустили в энергосистему 24 млрд кВт-ч электроэнергии. К концу года отпустят еще около 7 млрд кВт-час. Для этого пополняют склады топливом и переводят блоки на уголь украинской добычи.

ДТЭК продолжает накапливать уголь на складах своих ТЭС для стабильного производства электроэнергии и энергетической безопасности страны. К концу октября на складах ТЭС ДТЭК накопили больше 1 млн тонн угля, что в два раза больше, чем было в начале осени.

Компания также продолжает переводить блоки теплоэлектростанций на украинский уголь марки Г, чтобы не зависеть от импортного антрацита. На данный момент проводят наладочные работы на первом блоке Криворожской станции — уже в ноябре он начнет вырабатывать тепло и свет на угле марки Г. Ранее компания закончила переоснащение четырех блоков Приднепровской ТЭС, что позволило отказаться от использования около 2 млн тонн импортного антрацита и производить больше электроэнергии на отечественном угле.

«В этом году энергетики ДТЭК уже отпустили в энергосистему 24 млрд кВт-ч электроэнергии. Из них 22 млрд кВт-ч было произведено на газовом угле, который добывают в Украине. Электроэнергия, которую ТЭС произвели и отпустили на отечественном угле — залог стабильности энергосистемы, — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. — Чтобы отопительный сезон прошел без сбоев, мы направили более 1,8 млрд грн в подготовку восьми теплоэлектростанций и одной теплоцентрали к работе в усиленном режиме. Продолжаем наращивать запасы топлива на складах. В основном, это — отечественный уголь, который является гарантом энергетической независимости Украины».

Чтобы в стране было тепло и был свет, энергетики ДТЭК в целом планируют отпустить в энергосистему 31 млрд кВт-ч электроэнергии в год.

Вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду — на сайте ДТЭК.

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