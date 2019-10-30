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Наука и технологии

В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой

19:53 30 октября 2019 90
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Инф. «ФАКТОВ»

30 октября в Instagram и Facebook случился глобальный сбой. На невозможность подключиться к обоим сервисам жалуются пользователи в Европе, США, в ряде стран Азии и в Южной Америке.

Пользователи Instagram в основном жалуются на проблемы с доступом к ленте. Также поступают сообщения о невозможности разместить пост или зайти на страницу со стационарного компьютера. Проблемы с Instagram уже ощутили пользователи в Киеве и Харькове, а больше всего жалоб поступает из столиц стран Западной Европы — Парижа, Лондона, Лиссабона, Амстердама.

Карту проблемный участков приводит сервис DownDetector.

Что касается Facebook, то в Европе наиболее пострадали от сбоя Польша, Греция, Венгрия, Португалия. С украинской территории жалобы поступают, но не массово. Основным поводом пожаловаться были не обновляющаяся лента новостей и невозможность зайти в свой профиль.

Напомним, предыдущий глобальный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдался в августе 2019 года. После этого администраторы сервиса объявили, что вводят новый алгоритм реагирования на жалобы.

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