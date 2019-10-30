- 20:43 «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 20:41 Три клуба первой и второй лиг вышли в четвертьфинал Кубка Украины: видеообзоры матчей
- 20:39 «Динамо» — «Шахтер» — 1:0: онлайн-трансляция матча Кубка Украины, видео гола
- 20:30 Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину
- 20:26 Из-за «детского» скандала в Одессе полетели первые головы
- 20:04 «Ливерпуль» – «Арсенал»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 19:59 В Украине отменят бумажные больничные: что об этом известно
- 19:53 В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой
- 19:40 Королевский яблочный мусс: легкий рецепт
- 19:39 Согреют зимой: с начала года ТЭС ДТЭК отпустили 24 млрд кВт-ч в энергосистему Украины
- 19:34 Стало известно, почему в зоне ООС на Донбассе ввели «желтый» режим
- 19:23 В Харькове полицейские ездили за рулем угнанного авто: история получила продолжение
В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой
30 октября в Instagram и Facebook случился глобальный сбой. На невозможность подключиться к обоим сервисам жалуются пользователи в Европе, США, в ряде стран Азии и в Южной Америке.
Пользователи Instagram в основном жалуются на проблемы с доступом к ленте. Также поступают сообщения о невозможности разместить пост или зайти на страницу со стационарного компьютера. Проблемы с Instagram уже ощутили пользователи в Киеве и Харькове, а больше всего жалоб поступает из столиц стран Западной Европы — Парижа, Лондона, Лиссабона, Амстердама.
Карту проблемный участков приводит сервис DownDetector.
Что касается Facebook, то в Европе наиболее пострадали от сбоя Польша, Греция, Венгрия, Португалия. С украинской территории жалобы поступают, но не массово. Основным поводом пожаловаться были не обновляющаяся лента новостей и невозможность зайти в свой профиль.
Напомним, предыдущий глобальный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдался в августе 2019 года. После этого администраторы сервиса объявили, что вводят новый алгоритм реагирования на жалобы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»