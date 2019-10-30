Украина

В Киеве из-за ремонта дорог временно изменились маршруты троллейбусов и трамваев

Как сообщили в «Киевпасстрансе», в работу столичного пассажирского транспорта внесены временные изменения. Так, троллейбусы маршрутов № 25 и № 28 из-за ремонта улицы Мостицкой пройдут через улицу Ивашкевича:

— № 25 ходит по проспектам Свободы, Правды, улицам Вышгородской, Кирилловской, проспекту Степана Бандеры, мимо станции метро «Почайна», проспекту Степана Бандеры, улицам Кирилловской, Вышгородской, Ивашкевича, проспектам Правды и Свободы;

— № 28 — по проспектам Свободы, Правды, улицам Вышгородской, Кирилловской, Подольскому спуску, улицам Овручской, Герцена, Ю. Ильенко, мимо станции метро «Лукьяновская», улицам Белорусской, Деревлянской, Герцена, Овручской, Подольскому спуску, улицам Кирилловской, Вышгородской, Ивашкевича, проспектам Правды, Свободы.

Схема движения выглядят так:

Трамваи № № 23, 32 и 33 пока не ходят из-за инженерного ремонта на сетях на улицах Алматинская — Профсоюзная. При этом количество автобусов № 33Т увеличили, а движение временных трамваев организовали по действующей схеме до улицы П. Усенко, а далее — по Харьковскому шоссе, улице Привокзальной до станции метро «Бориспольская».

В ночь на 31октября и 1 ноября трамваи №№ 8 и 29 из-за ремонта на улице Ялтинской будут курсировать по сокращенному графику. Последние отправления по постоянным маршрутам:

— № 8 от станции метро «Лесная» в 22:24, 22:36, от станции метро «Позняки» — в 22:26, 22:50.

— № 29 — от станции метро «Лесная» в 22:18, 22:40, от станции метро «Бориспольская» — в 22:25, 22:45.

В 5:00 обычный график движения восстановят.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что станцию метро «Золотые ворота» по утрам будут закрывать на вход.



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