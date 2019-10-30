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«Не такой уж сложный вопрос»: Путин сделал циничное заявление о разведении войск на Донбассе
В России отреагировали на отведение украинской армии от линии разграничения в Золотом-4. Российский президент Владимир Путин цинично заявил, что это было не сложно, и теперь Владимир Зеленский должен продолжать в том же духе.
«Не такой уж сложный вопрос, — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах», — заявил Путин.
Российский президент намекает, что теперь ждет продолжения: «Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними… Доведет он до конца то, что было сказано им публично…».
Зеленский надеялся, что отвод войск приблизит встречу с Путиным в нормандском формате. Путин же даже после состоявшегося отхода украинской армии не дает никаких обещаний.
«Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в „нормандском формате“. Лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам», — заявил он.
Напомним, 29 октября в Золотом-4 начался отвод украинской армии от линии разграничения. Зеленский прокомментировал происходящее репликой «Прекрасно, прекрасно». 29 октября уже после того, как стало известно об отводе армии, боевики устроили 9 обстрелов на разных участках линии разграничения.
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