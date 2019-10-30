24.81 / 25.07 27.46 / 27.87
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Вообще не следит за дорогой: в сеть попало возмутительное видео с водителем автобуса в Киеве

22:10 30 октября 2019 210
руль
Инф. «ФАКТОВ»

Об опасности телефона за рулем украинских водителей предупреждали неоднократно. Но ни штрафы, ни обещания еще более жестких наказаний оказались неэффективными. Так, например, в Киеве пассажирам автобуса № 32 пришлось доверить свою безопасность водителю, который почти не следил за ситуацией на дороге.

На видео заметно, что водитель курит за рулем, одновременно пытается искать информацию в смартфоне, а на дорогу поглядывает очень изредка. Хотя темное время суток, напротив, требует повышенной бдительности.

Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».

В «Киевпасстрансе» уже сообщили, что намерены наказать нерадивого водителя.

Напомним, ранее в Киеве засняли водителя маршрутки, курившего в салоне. А водитель троллейбуса во время движения играл в игры на мобильном телефоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Лидия Вележева

"Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета

Теплая зима

Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: фиолетовый, бордовый, золотой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер