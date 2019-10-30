- 23:37 «Ливерпуль» в матче с десятью голами победил «Арсенал» по пенальти: видео голов
- 23:16 Шакарная: Ирина Шейк показала обнаженную грудь
- 22:54 Сорвалась и приехала на другую часть планеты: Дмитрий Комаров рассказал о трогательном поступке жены
- 22:34 «Челси» – «Манчестер Юнайтед» — 1:2: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 22:33 В Польше по дороге на работу трагически погиб украинец
- 22:10 Вообще не следит за дорогой: в сеть попало возмутительное видео с водителем автобуса в Киеве
- 22:09 Голы-красавцы Сидорчука и Попова принесли «Динамо» победу над «Шахтером» в кубковой битве: хроника матча, видео голов
- 21:32 «Не такой уж сложный вопрос»: Путин сделал циничное заявление о разведении войск на Донбассе
- 20:58 В Киеве из-за ремонта дорог временно изменились маршруты троллейбусов и трамваев
- 20:51 В ООН заявили, что репарации пострадавшим от войны жителям Донбасса должна выплатить Украина
- 20:41 Три клуба первой и второй лиг вышли в четвертьфинал Кубка Украины: видеообзоры матчей
- 20:30 Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину
Вообще не следит за дорогой: в сеть попало возмутительное видео с водителем автобуса в Киеве
Об опасности телефона за рулем украинских водителей предупреждали неоднократно. Но ни штрафы, ни обещания еще более жестких наказаний оказались неэффективными. Так, например, в Киеве пассажирам автобуса № 32 пришлось доверить свою безопасность водителю, который почти не следил за ситуацией на дороге.
На видео заметно, что водитель курит за рулем, одновременно пытается искать информацию в смартфоне, а на дорогу поглядывает очень изредка. Хотя темное время суток, напротив, требует повышенной бдительности.
Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».
В «Киевпасстрансе» уже сообщили, что намерены наказать нерадивого водителя.
Напомним, ранее в Киеве засняли водителя маршрутки, курившего в салоне. А водитель троллейбуса во время движения играл в игры на мобильном телефоне.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...