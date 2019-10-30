Происшествия

Вообще не следит за дорогой: в сеть попало возмутительное видео с водителем автобуса в Киеве

Об опасности телефона за рулем украинских водителей предупреждали неоднократно. Но ни штрафы, ни обещания еще более жестких наказаний оказались неэффективными. Так, например, в Киеве пассажирам автобуса № 32 пришлось доверить свою безопасность водителю, который почти не следил за ситуацией на дороге.

На видео заметно, что водитель курит за рулем, одновременно пытается искать информацию в смартфоне, а на дорогу поглядывает очень изредка. Хотя темное время суток, напротив, требует повышенной бдительности.

Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».

В «Киевпасстрансе» уже сообщили, что намерены наказать нерадивого водителя.

Напомним, ранее в Киеве засняли водителя маршрутки, курившего в салоне. А водитель троллейбуса во время движения играл в игры на мобильном телефоне.

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