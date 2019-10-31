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Зеленский и Меркель пообщались по телефону: выяснились детали беседы
Вопрос разведения войск на Донбассе стал ключевым во время последнего телефонного разговора президента Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны обсудили возможность встречи в нормандском формате (Германия, Украина, Россия, Франция), ради которой организовывалось отведение войск в Золотом. Тем не менее, учитывая позицию Кремля, пока что речь не идет о какой-то конкретной дате для встречи Нормандской четверки.
В ходе беседы было заявлено, что после Золотого разведение сил состоится и в Петровском — по истечении семи дней тишины.
Еще один вопрос на встрече касался будущего транзита российского газа по территории Украины. Этой теме были посвящены трехсторонние газовые консультации Украина — ЕС — РФ 28 октября в Брюсселе. Диалог продолжится, поскольку с 2020 года необходим новый контракт на транзит.
Напомним, Россия сделала Украине новое предложение по условиям транзита газа, учитывая приближающееся окончание срока действия нынешнего контракта.
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