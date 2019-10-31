24.79 / 25.03 27.45 / 27.86
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский и Меркель пообщались по телефону: выяснились детали беседы

7:34 31 октября 2019 194
зеленский меркель
Инф. «ФАКТОВ»

Вопрос разведения войск на Донбассе стал ключевым во время последнего телефонного разговора президента Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны обсудили возможность встречи в нормандском формате (Германия, Украина, Россия, Франция), ради которой организовывалось отведение войск в Золотом. Тем не менее, учитывая позицию Кремля, пока что речь не идет о какой-то конкретной дате для встречи Нормандской четверки.

В ходе беседы было заявлено, что после Золотого разведение сил состоится и в Петровском — по истечении семи дней тишины.

Еще один вопрос на встрече касался будущего транзита российского газа по территории Украины. Этой теме были посвящены трехсторонние газовые консультации Украина — ЕС — РФ 28 октября в Брюсселе. Диалог продолжится, поскольку с 2020 года необходим новый контракт на транзит.

Напомним, Россия сделала Украине новое предложение по условиям транзита газа, учитывая приближающееся окончание срока действия нынешнего контракта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

Лидия Вележева

"Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Иван Будько

«Сват» ты мне или не «сват»? «Иван Будько» рассказал о начале съемок седьмого сезона сериала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер