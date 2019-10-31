Пентагон показал видео операции по ликвидации аль-Багдади

Мир

В среду, 30 октября, в Пентагоне состоялась специальная пресс-конференция, посвященная операции по ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Как уже сообщали «ФАКТЫ», американский спецназ провел ее в обстановке строжайшей секретности 7 октября на севере Сирии в 5 километрах от границы с Турцией.

В ходе пресс-конференции командовавший операцией генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший показал отрывки видеозаписи, которая велась американскими спутниками. Он также сообщил некоторые важные детали и внес уточнения.

Генерал Маккензи во время пресс-конференции

Генерал заявил, что дом, где укрывался аль-Багдади был уничтожен дронами уже после завершения операции, а не в самом ее начале, как ошибочно утверждали СМИ, основываясь на отрывочных рассказах местных жителей. Кроме того, главарь ИГ взорвал вместе с собой не троих, а двоих детей. Оба были не старше 12 лет.

«Целью операции являлась попытка захватить аль-Багдади с тем, чтобы он предстал перед судом за совершенные преступления. Но план предусматривал убийство террориста в случае, если пленение его окажется невозможным», — подчеркнул Маккензи.

Первый видеофрагмент показывает, что вертолеты с бойцами спецотряда «Дельта» и рейнджерами подверглись обстрелу с земли, когда они приблизились к месту, где укрывался аль-Багдади. Генерал отметил, что не может с уверенностью утверждать, что это были боевики ИГ, но так как их действия представляли угрозу для американских военнослужащих, те открыли ответный огонь с вертолетов.

Следующий эпизод демонстрирует, как бойцы отряда «Дельта», уже совершив высадку, приближаются к дому, где прячется аль-Багдади. Они заходят с двух сторон. Генерал Маккензи сообщил, что спецназ использовал тактические боеприпасы для проделывания дыр в ограждении. Это было необходимо, чтобы на территорию вокруг дома могли беспрепятственно проникнуть представители спецподразделения К-9, которое использует служебных собак.

Несмотря на опасность, участники операции не стреляли по всем подряд, кто находился в доме и возле него. Гражданских лиц задержали, обыскали на предмет взрывчатки и оружия, вывели в безопасное место и отпустили, когда операция была завершена. «В этой группе было 11 детей», — пояснил Маккензи.

Небольшая группа боевиков ИГ оказала вооруженное сопротивление. В нее входили пять человека — четыре женщины и мужчина. Все они были уничтожены ответным огнем.

Аль-Багдади понял, что его захват неизбежен, и попытался скрыться в одном из многочисленных подземных тоннелей, прорытых под домом. Однако с помощью служебных собак главаря ИГ удалось загнать в тупик под землей. Тогда он и взорвал на себе пояс смертника. Аль-Багдади убил не только себя, но и двоих детей, которых и использовал в качестве живых щитов.

Маккензи показал фото служебной собаки, пострадавшей во время спецоперации

Никто из американских военнослужащих не пострадал. Небольшие ранения получила одна из собак подразделения К-9, но с ней уже все в порядке, заверил генерал. Пес вернулся к несению службы.

Маккензи подтвердил информацию о том, что в тоннеле пытались спрятаться также двое взрослых. Они задержаны и находятся в настоящее время под арестом. Генерал не стал называть их имена и уточнять, кто они. По данным американских СМИ, один из этих мужчин является информатором, предоставившим важные данные о том, как все было устроено в логове аль-Багдади.

Третий видеоэпизод, представленный на пресс-конференции, показывает точечный ракетный удар, нанесенный дронами по дому, где скрывался главарь ИГ. Американцы сравняли с землей в буквальном смысле это сооружение.

Вот, что осталось от дома, где скрывался аль-Багдади

Маккензи подчеркнул, что это было сделано после того, как все люди, находившиеся в доме или рядом с ним, отошли на безопасное расстояние. Генерал также сообщил, что спецназовцы забрали с собой то, что осталось от аль-Багдади. Тест ДНК был проведен на американской военной базе. Для сравнения использовались образцы тканей главаря ИГ, полученные еще в 2004 году в Ираке. Совпадение оказалось 100-процентным. «Нет никаких сомнений в том, что мы уничтожили аль-Багдади», — подчеркнул Маккензи.

Генерал также подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что главарь ИГ «выл и визжал от страха как собака». «Я не могу в точности описать поведение аль-Багдади в последние секунды его жизни. Но с уверенностью могу сказать, что он полез в нору, прихватив с собой двоих маленьких детей, прячась за ними, и бросил наверху погибать остальных. Думаю, это достаточно характеризует аль-Багдади», — сказал генерал Маккензи.

Он также сообщил, что останки главаря ИГ были захоронены в море в течение 24 часов после его гибели.

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