Происшествия

Избивали и мучили детей: в Закарпатье будут судить воспитателя и медсестру детского приюта (фото)

Береговская местная прокуратура Закарпатья утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении воспитателя и медицинской сестры детского приюта поселка городского типа Батёво.

— Они нанесли воспитанникам приюта телесные повреждения за самовольное оставление учреждения на несколько дней. В ходе досудебного расследования собраны доказательства, которые подтверждают вину в избиении и нанесении четырем воспитанникам легких телесных повреждений, — сообщил руководитель Береговской местной прокуратуры Закарпатской области Владимир Жилкин.

Волонтер Мирослава Дацюк в разговоре с журналистами рассказывала, что воспитанники детского приюта жаловались ей: воспитатели бьют их, издеваются, заставляют зубными щетками сначала чистить унитазы, а потом зубы.

Интернет-издание «Сайт города Ужгород» сообщает, что в детском приюте находится 60 детей в возрасте от 3 до 16 лет. По неофициальной информации, дети рассказывают, что периодически в приюте трое воспитателей их бьют и унижают, акцентируют внимание на том, что они никому не нужны, отказываются выдавать лекарства из-за того, что ребенок румынской национальности. Волонтеры написали соответствующее заявление в полицию.

Между тем, директор приюта неожиданно запретил волонтерам посещать детей, ссылаясь на распоряжение начальства.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандально известном одесском Центре социально-психологической реабилитации детей, где выявлено нарушение их прав и условий содержания. Психологи, изучившие психоэмоциональное состояние воспитанников и персонала, сделали вывод, что критичное состояние детей требует немедленного кризисного вмешательства. За месяц из учреждения сбежали в общей сложности семеро воспитанников.

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