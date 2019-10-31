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Предлагал 100 тысяч долларов следователю: скандально известный «лесник» попался на взятке
Детективы НАБУ задержали «на горячем» руководителя «Гутянского лесхоза». Скандальный «лесник» из Харьковской области попал в поле зрения Нацбюро еще в августе 2019 года. В доме у руководителя государственного лесхоза «Гутянский» прошли обыски.
30 октября правохранители задержали главлесника после того, как тот предложил старшему из группы детективов НАБУ 100 тысяч долларов. Задержание состоялось после передачи средств. Случившееся квалифицировано по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса.
Деньги предлагались за закрытие расследования. В настоящее время против главы лесхоза ведется следствие о продаже лесоматериалов по заниженным ценам «правильным» фирмам и о противоправном распоряжении неучтенной древесиной.
Напомним, Всемирный фонд дикой природы был неприятно поражен масштабами нелегальной рубки лесов в Украине. Фактические объемы вырубки оказались на порядок выше, чем данные в отчетных документах.
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