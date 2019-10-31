С двумя пистолетами и отверткой: дом знаменитого футболиста ограбили вооруженные бандиты (фото)

Спорт

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии 33-летний Клаудио Маркизио, объявивший меньше месяца назад о завершении карьеры из-за травм, подвергся вооруженному ограблению.

Вечером в дом футболиста в Виново близ Турина ворвались пять злоумышленников. Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.

«Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело, так как раньше я никогда не видел настоящего оружия. К счастью, нам удалось сохранить спокойствие. В наш дом в Виново ворвались пять человек, которые спросили, где сейф. Я сказал им, что у нас его нет, но они не поверили мне. У нас его правда нет.

Непрошенные гости взяли все, что могли найти, а затем ушли. Я боялся за себя и за свою жену Роберту. Слава богу, детей не было дома. Они были на футболе, а их дед еще не привел их домой.

Вообще, тренер детей был первым, кто что-то заподозрил, потому что мы не отвечали на телефонные звонки. Когда грабители поняли, что кто-то обеспокоен, они стали спешить. Нам очень повезло.

Я знаю, что подобное происходят постоянно, по всему миру. На этот раз это случилось с нами. К счастью, мы в целости и сохранности, и можем рассказать эту историю. Это самое главное, потому что меня мало волнуют украденные ценности. Страх остается, но мы смогли сохранить спокойствие, даже под угрозой оружия", — рассказал Клаудио Маркизио детали ограбления в интервью изданию Corriere della Sera.

Клаудио Маркизио с супругой Робертой

Отметим, что Маркизио — воспитанник «Ювентуса», в общей сложности он провел в клубе 25 лет. Семь раз полузащитник становился чемпионом Италии, трижды — обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. В 389 матчах за клуб во всех турнирах он забил 37 мячей.

Кроме того, футболист выступал за «Эмполи» и российский «Зенит». В футболке сборной Италии Маркизио провел 55 поединков и забил пять мячей, добыв со Скуадрой Адзуррой «серебро» чемпионата Европы и «бронзу» Кубка конфедераций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпиона мира по футболу Перишича ограбили в Милане.

Фото ФК «Ювентус», Instagram



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