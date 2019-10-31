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Происшествия

Водитель не заметил авто впереди: эксклюзивные фото с места смертельной аварии под Киевом

13:41 31 октября 2019 261
ДТП под Киевом
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В четверг, 31 октября, утром под Киевом, на 26-м километре дороги, ведущей на Обухов, возле санатория «Жовтень», произошло столкновение автомобилей Hyundai и Lanos. Оно стало смертельным для 42-летнего пассажира Lanos. Еще два человека, находившиеся в салоне этого авто, госпитализированы с тяжелыми травмами. В больнице также оказался водитель Hyundai.

По предварительным данным, Lanos двигался в сторону Обухова и возле санатория водитель, видимо, собирался повернуть налево. В этот момент произошел сильный удар: в заднюю часть машины врезался Hyundai. Судя по повреждениям, водитель последнего попросту не обратил внимания на транспорт, находившийся впереди.

На место происшествия пришлось вызывать не только скорую помощь, но и спасателей. Для уточнения важных обстоятельств аварии правоохранители просят откликнуться свидетелей ДТП, а также людей, оказывавших первую помощь пострадавшим. Контактный телефон: 067−238−98−24.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Васильковском районе Киевской области погиб несовершеннолетний парень, управлявший внедорожником. 14-летний подросток взял машину у отца и отправился покататься с несколькими сверстниками.

А в Киеве на днях в районе Воздухофлотского моста произошло серьезное ДТП, вследствие которого престижная BMW сгорела дотла. Водитель чудом выжил.

«ФАКТЫ» писали также о том, что на Волыни столкновение грузовика и ВАЗа привело к гибели трех человек.

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