Деньги

Борьба за землю в Украине продолжается фактически с момента провозглашения независимости. Предусмотренные Конституцией демократические принципы права собственности были нарушены на рубеже тысячелетий и с тех пор паразитировали на отечественной экономике. Впрочем, обновление власти сдвинуло земельную реформу с мертвой точки. Теперь украинцы как никогда близки к абсолютному владению своими земельными участками, что уже в ближайшей перспективе принесет Украине миллиардные инвестиции.

18 лет застоя

Ящик Пандоры украинские парламентарии открыли в январе 2001 года. Именно тогда был принят закон, по которому запрещалось владельцам паев продавать или дарить их, но разрешалось передавать по наследству или продавать для общественных или государственных нужд. Запрет ввели временно, до принятия Земельного кодекса. С оформлением необходимого документа в Верховной Раде тянуть не стали, и уже через 9 месяцев в стране появился Земельный кодекс № 2768-III, которым был введен мораторий на продажу земли до 1 января 2005 года. Впрочем, ни в 2005-м, ни в 2011-м, когда закон об обороте земель, казалось, был на расстоянии вытянутой руки (прошел первое чтение и предусматривал введение рынка земли в начале 2013 года) мораторий не отменили.

Всего действие моратория продлевали 10 раз, и за это время, по оценкам различных экспертов, в частности председателя ОАО «Аграрный фонд» Андрея Радченкова, Украина потеряла около 30 млрд долларов! Лишь в 2018 году после очередной пролонгации кабального моратория представители Киевской школы экономики подсчитали, что из-за такого решения народных избранников ВВП Украины потерял 22,5 млрд долларов, что на тот момент біло на 17% выше его фактического уровня. При этом специалисты отметили, что в условиях открытия земельного рынка в 2018 году сельское хозяйство могло бы сгенерировать около 35,8 млрд долларов добавленной стоимости вместо фактических 13,3 млрд долларов. И это только приблизительные подсчеты, а по факту — мораторий не только паразитировал на экономике страны, но и значительно тормозил ее развитие. Украина оказалась в одном ряду с Венесуэлой, Кубой, Северной Кореей и Таджикистаном, где так же «заботливо» относятся к сохранению земельных ресурсов.

Политический минус

Преступность и власть — в Украине уже давно стали словами-синонимами. Именно народные избранники предыдущих созывов, продлевая действие моратория, фактически «крышевали» теневой оборот земель. При этом депутаты прикрывались высокими «благими» целями защиты крупнейшего клада Украины — плодородной земли — от тотальной экспансии заморских компаний. Мол, необходимой законодательной базы нет, механизм реализации отсутствует. Впрочем, этот циничный фарс представители фракции «Слуга народа» быстро развенчали, наглядно продемонстрировав, что для запуска земли в оборот нужна только политическая воля. Однако даже при таких условиях оппозиционные партии продолжают вставлять палки в колеса, упорно требуя не открывать рынок земли.

Особой активностью отличаются фракции «Батьківщина» и «Оппозиционная платформа — За життя». Обе партии требуют от президента обязательного проведения всеукраинского референдума, по результатам которого и нужно принимать соответствующее решение.

Запретить нельзя продать

После избрания Владимира Зеленского на пост президента и дальнейшей победы его партии на парламентских выборах устойчивый туман над земельным мораторием начал быстро рассеиваться. Команда Зеленского умеет хорошо считать, и терять миллиарды долларов из-за моратория на продажу земли никто не собирался. По прогнозам Всемирного банка, легализация оборота земель ежегодно может приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов. Поэтому президент поручил Кабинету министров до 1 октября 2020 разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде — отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Таким законопроектом стал № 2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который содержит достаточно демократичные положения и рассчитан на скорый приход инвестиций. Однако далеко не всем понравился данный законопроект. Прежде всего, из-за фактического разрешения иностранцам принимать участие в земельных торгах.

Впрочем, упреки скептиков выглядели откровенно надуманными, тем не менее они активно поддерживались оппозиционерами. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, сейчас в Украине насчитывается более тысячи случаев, когда граждане других государств обрабатывают украинскую землю, хоть и не на правах собственности, а на правах аренды, и они заслужили право так или иначе принять участие в открытии рынка: «Если сейчас ограничить и не предоставить никакого юридического инструмента для защиты подобных людей, это будет выглядеть так, словно Украина выгоняет иностранных инвесторов. Лично для меня это неприемлемая история».

По словам премьера, иностранцы также приносят современные технологии и инвестиции в украинское сельское хозяйство, создают рабочие места. Поддержал коллегу и министр экономики Тимофей Милованов, который заявил, что «бояться надо не юридических лиц, иностранцев или украинцев. Бояться нужно черных денег».

Впрочем, Владимир Зеленский провел с аграриями диалог, пойдя на многочисленные уступки. Президент пообещал откорректировать законопроект, предоставив преимущество фермерам за счет семи миллионов граждан — собственников земли. Альтернативным законопроектом стал № 2178−10 народного депутата Николая Сольского, основными положениями которого являются:

уменьшение ограничения по концентрации земель в пределах области с 15% до 8%;

ограничения по концентрации земель в пределах ОТГ в размере 35%;

введение переходного периода до 1 января 2024, во время которого юридические лица, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли с/х назначения государственной, коммунальной собственности, а также паевые земли, за исключением земель, которые на момент вступления в силу закона уже есть в аренде, эмфитевзисе таких юридических лиц при условии, что такие юридические лица созданы не позже чем за 3 года до вступления закона в силу;

приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения:

1. граждане Украины;

2. юридические лица Украины, созданные по законодательству Украины;

3. территориальные общины;

4. государство.

Но любые дополнительные ограничения, на которые соглашаются президент и фракция «Слуга народа», уменьшают положительный эффект от долгожданной реформы. Ограничивая доступ дополнительного капитала на рынок земли, парламент де-факто ограничивает уровень будущих инвестиций и экономический рост Украины, подрывая таким образом тезис господина Гончарука о привлечении дополнительных 50 млрд прямых инвестиций и экономическом росте в 40% за 5 лет. Поскольку свободный рынок земли является кратчайшим путем для выполнения этих обещаний.

Также не понятно, в чем логика отсрочки доступа иностранных инвесторов к рынку земли на пять лет. Ведь таким образом все положительные эффекты от увеличения инвестиций достанутся следующему правительству и, возможно, уже следующему президенту. Это очень щедрый подарок от парламента, который де-факто контролируется президентом, для своих преемников. Президент и правительство будут вынуждены взять на себя весь политический негатив от радикальных реформ и не получат существенных положительных преимуществ от их внедрения.

К сожалению, вынуждена констатировать, что эффективные рыночные реформы в очередной раз будут отложены в пользу половинчатых решений, пролоббированых маргинальными политическими силами. Зачем это делает первый в истории Украины парламент, в котором есть монокоалиция, поддержанная подавляющим большинством избирателей, не понятно. Но понятно, что в результате таких компромиссов существенно пострадает экономика Украины, а следовательно — каждый из нас.

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