Происшествия

Затолкали в авто и увезли: в сети рассказали о дерзком похищении мужчины в Киеве

В Киеве введен план «Перехват» из-за похищения человека. Мужчину затолкнули в темно-зеленую «Шкоду» и увезли в неизвестном направлении. Случилось это около 12.00 в Святошинском районе по улице Григория Онискевича («Авиагородок»).

В полицию позвонили очевидцы похищения. Cвидетели утверждают, что мужчина кричал, когда его заталкивали в автомобиль, так что возможно, что похищение было реальным, а не чьей-то шуткой или недоразумением. Об этом сообщает Информатор.

Напомним, благодаря неравнодушным прохожим 25 октября в Киеве удалось предотвратить похищение 30-летнего мужчины. А в Николаевской области неизвестные на автомобиле пытались похитить фермера, но работники фермерского хозяйства выбежали на шум и сумели отбить своего начальника.

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