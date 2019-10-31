24.70 / 24.96 27.43 / 27.85
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Затолкали в авто и увезли: в сети рассказали о дерзком похищении мужчины в Киеве

14:07 31 октября 2019 206
шкода
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве введен план «Перехват» из-за похищения человека. Мужчину затолкнули в темно-зеленую «Шкоду» и увезли в неизвестном направлении. Случилось это около 12.00 в Святошинском районе по улице Григория Онискевича («Авиагородок»).

В полицию позвонили очевидцы похищения. Cвидетели утверждают, что мужчина кричал, когда его заталкивали в автомобиль, так что возможно, что похищение было реальным, а не чьей-то шуткой или недоразумением. Об этом сообщает Информатор.

Напомним, благодаря неравнодушным прохожим 25 октября в Киеве удалось предотвратить похищение 30-летнего мужчины. А в Николаевской области неизвестные на автомобиле пытались похитить фермера, но работники фермерского хозяйства выбежали на шум и сумели отбить своего начальника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Алла Пугачева

Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи (фото)

Анна Гресь и Роман Грищук

Известная модель родила сына нардепу от "Слуги народа" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер