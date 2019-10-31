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В Одессе фура застряла под железнодорожным мостом: фото с места ДТП
В четверг, 31 октября, в Одессе на Люстдорфской дороге, что соединяет центральную часть с крупнейшим жилым массивом — Юго-Западным, произошло серьезное ДТП. Фура MAN на скорости протаранила ограничительную балку моста. Остановила грузовик только бетонная конструкция. К счастью, обошлось без жертв, но движение автотранспорта заблокировано, образовалась многокилометровая пробка.
Причина всему — грузовик, водитель которого то ли не увидел предупреждающего знака: «разрешен проезд транспорта высотой не более 3,5 метра», то ли не рассчитал высоту груза. Он въехал под железнодорожный мост в районе Красного Креста и застрял под ним. Заодно «потерял» транспортируемый многотонный контейнер международного стандарта. Лишь чудом никто не пострадал. Просто расстояние между слетевшим контейнером и двигавшимся позади транспортом оказалось достаточным. Будь оно меньше, тяжеленная металлическая емкость попросту раздавил бы авто вместе с людьми.
Патрульные оградили место ДТП. Здесь четыре полосы движения в обе стороны, и одну из них контейнер полностью заблокировал. Сейчас в тянучке несколько сотен авто. Как убрать огромный контейнер, решают специалисты. Говорят, без подъемного крана не обойтись. На время технических работ движение придется перекрыть. На месте работают полицейские.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях на трассе Житомир — Черновцы произошло смертельное ДТП с фурой. В аварии погибла целая семья.
А несколькими днями ранее на трассе Киев — Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков: фуры столкнулись и обе влетели в отбойник, а одна еще и перевернулась.
«ФАКТЫ» писали также о ДТП, которое произошло в Одессе, когда город окутал густой туман. На Тираспольской площади грузовик врезался в трамвай.
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