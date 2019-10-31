Происшествия

Шесть участников оргии «потерялись»: в деле об изнасиловании подростков в Одессе неожиданный поворот (видео)

Киевский районный суд Одессы в четверг, 31 октября, избрал меру пресечения четырем мужчинам, подозреваемым в изнасиловании двух несовершеннолетних жительниц Беляевки, пригорода Одессы. Напомним, как сообщила одна из пострадавших, девушки познакомились в соцсети с мужчиной по имени Саша. Он пригласил их погулять в областном центре: заехал за новыми знакомыми на «Жигулях», и они все вместе отправились в Одессу.

«Пострадавшие, 17 и 15-летняя жительницы Беляевки, рассказали, что группа незнакомых мужчин на автомобиле привезли их в частный дом, где изнасиловали. Полицейские установили личности и задержали всех четырех злоумышленников», — заявили в главке.

Сейчас мужчинам в возрасте от 19 до 29 лет сообщено о подозрении, и Киевский районный суд Одессы избрал для них меру пресечения — 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины продолжается.

По версии следствия, несколько месяцев назад один из фигурантов познакомился в социальной сети Instagram с 17-летней девушкой и поддерживал с ней дружеские отношения.

Вечером 17 октября его друзья приехали в Беляевку на автомобиле «ВАЗ» и увидели на одной из улиц двух несовершеннолетних. В одной из них узнали подругу, с которой их товарищ познакомился в социальной сети. Парни предложили им поехать в Одессу и отдохнуть, на что последние согласились.

Новые знакомые доставили девушек в дом на улице Долгой, где собралась солидная мужская компания. Все они уже несколько часов «отдыхали» путем употребления алкогольных напитков.

Примерно в два часа ночи одной из девушек стало плохо, и ее отвели в соседнюю комнату отдохнуть. Пока она находилась в комнате одна, к ней зашел один из мужчин и попытался изнасиловать, но девушка закричала, и в комнату зашли еще двое. Один из них вступил в половой контакт с девушкой, применив физическую силу. Остальные, увидев это, вышли из комнаты. В дальнейшем другие подозреваемые заходили в комнату и совершали аналогичные действия.

Кроме того, один из подозреваемых, запугав другую несовершеннолетнюю и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, также изнасиловал ее. Когда жертвам насильников удалось вырваться на волю, они сообщили о происшедшем в полицию.

Мужчин отправили в СИЗО. В случае подтверждения фактов изнасилования, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее источники в полиции сообщали, что потерпевших изнасиловали 10 мужчин. Возникает логичный вопрос: где же остальные шесть участников оргии? Ответа на него правоохранители почему-то не дают…

Ранее в Киеве, в спальном микрорайоне Троещина, изнасиловали мужчину. Пострадавшего обнаружили на улице в бессознательном состоянии и наполовину раздетым.

На столичном проспекте Академика Глушкова 19-летний насильник средь бела дня набросился на 16-летнюю девушку.

Также в Киеве, в районе метро «Житомирская», мужчина, угрожая пистолетом и ножом, ограбил, а затем изнасиловал студентку.

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