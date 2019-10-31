- 08:29 Альварес — Ковалев: где смотреть исторический бой
- 08:14 Никаких сепаратистов на Донбассе нет: в Украине сделали неожиданное заявление
- 08:02 Чтобы спасти окружающих, «Сенсей» накрыл гранату своим телом: подробности взрыва на Пушкинской в Киеве
- 07:57 Финансовая удача и депрессия: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака
- 07:53 Свитолина — Кенин: онлайн-видеотрансляция матча итогового турнюра
- 07:44 Ночной пожар на крыше киевской высотки сняли с воздуха: впечатляющее видео
- 07:36 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины
- 07:29 Мороз, солнце и дожди: какой будет погода в Украине на выходных
- 07:27 Поражает сердце, нервную систему и почки: как распознать дифтерию
- 07:23 Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, акварель
- 07:13 Ноябрь-2019: названы благоприятные и опасные дни
- 07:07 В России пропала известная певица и ее команда: что произошло
Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, акварель (фото)
Стильный маникюр может сделать женщину счастливой. Ведь даже минутное ощущение гармонии очень важно для каждого человека. Минута счастья рождает вдохновение. И эта окрыленность творит чудеса. В окрыленном состоянии мы влюбляемся, генерируем смелые идеи, строим глобальные планы…
Чтобы ваш маникюр был стильным, обязательно следите за трендами. Они меняются сейчас очень быстро во всей фэшн-индустрии, а в нейл-арте — особенно. То, что было на пике популярности вчера, сегодня может стать моветоном. Многие же модные в прошлом эффекты возвращаются. Правда, чаще всего уже в новой интерпретации. И все эти нюансы нужно знать, если вы хотите быть в тренде, то есть выглядеть свежо и стильно.
О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии призер международного чемпионата по нейл-арту, который недавно прошел в Братиславе, Даниэла Опроаика.
— В тренде осенние сочетания цветов и пейзажи, — говорит Опроаика. - Один из фаворитов сезона — палитра оттенков фиолетового цвета. Актуален и темно-красный, бордовый. А еще очень популярны молочные оттенки. Они идеально сочетаются с оранжевыми тонами осени. Что касается декора, модны кристаллы и акварель.
— Актуальны ли осенью на ногтях цветы?
— Конечно. Но это должны быть осенние цветы в палитре желтых, оранжевых, бордовых оттенков.
— В моде ли черный цвет? Нейл-стилисты имеют на этот счет разные мнения. Одни говорят, что этой осенью он актуален, другие считают, что уже не очень.
— Этот цвет был, есть и будет модным.
— С каким цветом его лучше всего сочетать?
— Думаю, с нюдовыми оттенками.
— Какой маникюр лучше смотрится осенью — матовый или глянцевый?
— Я предпочитаю глянцевый, потому что глянец оживляет цвета.
— Что можно сказать о самых модных длине и форме?
— На пике популярности квадратные ногти средней длины.
— А что, с вашей точки зрения, в антитренде? Это всегда нужно знать, чтобы не выглядеть несколько старомодно.
— Считаю, что сейчас не в моде покрывать ногти полностью блестками.
— Что, по-вашему, является признаками хорошего вкуса?
— В нейл-арте это прежде всего аккуратный маникюр. Также это правильно подобранная цветовая комбинация — она визуально вдохновит вас.
— Какой дизайн делает женщину старше, а какой — моложе?
— Красивый стильный маникюр — лучшее решение. Неопрятные ногти с устаревшим дизайном никого не сделают красивее.
— Всегда непросто сочетать одежду с маникюром. Под желто-зеленые ногти, к примеру, уже не наденешь розовый джемпер и синюю юбку. Как посоветуете сочетать маникюр с гардеробом?
— Лучший способ сочетать маникюр с гардеробом — это иметь больше оттенков цветов на ногтях.
— Как вы считаете, какой маникюр лучше всего смотрится с джинсовой одеждой?
— Темные оттенки на ногтях средней длины.
— Можно ли подбирать маникюр под шарф и шапку?
— Лично я не выбираю маникюр под одежду. Думаю, лучше, чтобы она соответствовала вашему маникюру.
— А как лучше комбинировать дизайн ногтей с кольцами?
— Если ногти молочных оттенков или белые, подойдут практически любые украшения.
— Что посоветуете невестам? Для каждой девушки выбор прически, платья и маникюра — очень ответственный момент. Все должно быть эффектно и при этом гармонично сочетаться.
— Рекомендую французский маникюр. Это беспроигрышный вариант.
— А какой маникюр порекомендуете для дружеской вечеринки?
— Яркий, со смелыми узорами.
— Многие сегодня занимаются в спортзалах. Какой маникюр посоветуете сторонницам здорового образа жизни?
— Однозначно короткие ногти. Их вы не рискуете сломать. А это немаловажно.
— А если собираетесь в путешествие? Что предпочесть в этом случае?
— Рекомендую выбрать веселые цвета. Это настроит вас на отдых.
— Что предпочесть для офиса?
— Нюдовый маникюр. Он безупречен.
— Как вы считаете, какой маникюр будет в тренде зимой?
— Он будет выдержан в прохладных тонах. На пике популярности будет красный цвет.
— Как лучше ухаживать за руками?
— Знаете, наши руки стареют от длительного пребывания на солнце. Но холод тоже красоты не добавляет. Также чистящие растворы неблагоприятно воздействуют на ногти и кожу рук. При уборке рекомендую использовать перчатки.
— Посоветуйте, как лучше сочетать маникюр с педикюром.
— Мне кажется, что самый оптимальный вариант, когда цвета совпадают.
— Как вы пришли в профессию?
— Это случилось шесть лет назад. С тех пор каждый день превращаю ногти моих клиенток в произведения искусства.
— Что вас вдохновляет на творчество?
— Общение с клиентками. И, конечно, моя работа дарит мне незабываемые эмоции.
— Что может рассказать маникюр о женщине?
— Многое. Например, смелая ли она, сдержанная ли.
— Наверное, многие клиентки рассказывают вам, какой маникюр особенно нравится мужчинам, а какой нет.
— Красный всегда производит впечатление на мужчин, а вот черный нравится не всем.
— Может ли маникюр изменить судьбу женщины?
— Аккуратный маникюр меняет облик. Женщина с красивыми стильными ногтями больше уверена в себе, и благодаря этому ей удается преодолеть многие повседневные проблемы.
— Какой маникюр этой осенью вы выбираете для себя?
— Мне нравятся нюдовые и черные ногти средней длины.
— Как вы думаете, какой маникюр делает женщину счастливой?
— Стильный красивый маникюр дарит именно такое самоощущение.
— Бывали ли вы в Киеве?
— К сожалению, еще нет, но мечтаю посетить столицу Украины. Знаю, что это красивейший город. В нем старинная архитектура, много красивых зданий, знаменитые на весь мир храмы.
Ранее о модных тенденциях и цветовых сочетаниях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Диана Ипиеску.
Ранее оригинальными идеями маникюра с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи. Она рассказала о дизайне с отпечатком, а также о модных цветах сезона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?