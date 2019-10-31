Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, акварель (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр может сделать женщину счастливой. Ведь даже минутное ощущение гармонии очень важно для каждого человека. Минута счастья рождает вдохновение. И эта окрыленность творит чудеса. В окрыленном состоянии мы влюбляемся, генерируем смелые идеи, строим глобальные планы… Чтобы ваш маникюр был стильным, обязательно следите за трендами. Они меняются сейчас очень быстро во всей фэшн-индустрии, а в нейл-арте — особенно. То, что было на пике популярности вчера, сегодня может стать моветоном. Многие же модные в прошлом эффекты возвращаются. Правда, чаще всего уже в новой интерпретации. И все эти нюансы нужно знать, если вы хотите быть в тренде, то есть выглядеть свежо и стильно. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии призер международного чемпионата по нейл-арту, который недавно прошел в Братиславе, Даниэла Опроаика.

— В тренде осенние сочетания цветов и пейзажи, — говорит Опроаика. - Один из фаворитов сезона — палитра оттенков фиолетового цвета. Актуален и темно-красный, бордовый. А еще очень популярны молочные оттенки. Они идеально сочетаются с оранжевыми тонами осени. Что касается декора, модны кристаллы и акварель.

В тренде оттенки богатой палитры фиолетового (фото из альбома Даниэлы Опроаики)

— Актуальны ли осенью на ногтях цветы?

— Конечно. Но это должны быть осенние цветы в палитре желтых, оранжевых, бордовых оттенков.

— В моде ли черный цвет? Нейл-стилисты имеют на этот счет разные мнения. Одни говорят, что этой осенью он актуален, другие считают, что уже не очень.

— Этот цвет был, есть и будет модным.

— С каким цветом его лучше всего сочетать?

— Думаю, с нюдовыми оттенками.

— Какой маникюр лучше смотрится осенью — матовый или глянцевый?

— Я предпочитаю глянцевый, потому что глянец оживляет цвета.

— Что можно сказать о самых модных длине и форме?

— На пике популярности квадратные ногти средней длины.

— А что, с вашей точки зрения, в антитренде? Это всегда нужно знать, чтобы не выглядеть несколько старомодно.

— Считаю, что сейчас не в моде покрывать ногти полностью блестками.

— Что, по-вашему, является признаками хорошего вкуса?

— В нейл-арте это прежде всего аккуратный маникюр. Также это правильно подобранная цветовая комбинация — она визуально вдохновит вас.

Сейчас актуальны осенние оттенки (фото из альбома Даниэлы Опроаики)

— Какой дизайн делает женщину старше, а какой — моложе?

— Красивый стильный маникюр — лучшее решение. Неопрятные ногти с устаревшим дизайном никого не сделают красивее.

— Всегда непросто сочетать одежду с маникюром. Под желто-зеленые ногти, к примеру, уже не наденешь розовый джемпер и синюю юбку. Как посоветуете сочетать маникюр с гардеробом?

— Лучший способ сочетать маникюр с гардеробом — это иметь больше оттенков цветов на ногтях.

— Как вы считаете, какой маникюр лучше всего смотрится с джинсовой одеждой?

— Темные оттенки на ногтях средней длины.

— Можно ли подбирать маникюр под шарф и шапку?

— Лично я не выбираю маникюр под одежду. Думаю, лучше, чтобы она соответствовала вашему маникюру.

— А как лучше комбинировать дизайн ногтей с кольцами?

— Если ногти молочных оттенков или белые, подойдут практически любые украшения.

— Что посоветуете невестам? Для каждой девушки выбор прически, платья и маникюра — очень ответственный момент. Все должно быть эффектно и при этом гармонично сочетаться.

— Рекомендую французский маникюр. Это беспроигрышный вариант.

— А какой маникюр порекомендуете для дружеской вечеринки?

— Яркий, со смелыми узорами.

— Многие сегодня занимаются в спортзалах. Какой маникюр посоветуете сторонницам здорового образа жизни?

— Однозначно короткие ногти. Их вы не рискуете сломать. А это немаловажно.

— А если собираетесь в путешествие? Что предпочесть в этом случае?

— Рекомендую выбрать веселые цвета. Это настроит вас на отдых.

— Что предпочесть для офиса?

— Нюдовый маникюр. Он безупречен.

Нюдовый маникюр идеален для офиса (фото из альбома Даниэлы Опроаики)

— Как вы считаете, какой маникюр будет в тренде зимой?

— Он будет выдержан в прохладных тонах. На пике популярности будет красный цвет.

— Как лучше ухаживать за руками?

— Знаете, наши руки стареют от длительного пребывания на солнце. Но холод тоже красоты не добавляет. Также чистящие растворы неблагоприятно воздействуют на ногти и кожу рук. При уборке рекомендую использовать перчатки.

— Посоветуйте, как лучше сочетать маникюр с педикюром.

— Мне кажется, что самый оптимальный вариант, когда цвета совпадают.

— Как вы пришли в профессию?

— Это случилось шесть лет назад. С тех пор каждый день превращаю ногти моих клиенток в произведения искусства.

Осенью особенно эффектно смотрится на ногтях акварель (фото из альбома Даниэлы Опроаики)

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Общение с клиентками. И, конечно, моя работа дарит мне незабываемые эмоции.

— Что может рассказать маникюр о женщине?

— Многое. Например, смелая ли она, сдержанная ли.

— Наверное, многие клиентки рассказывают вам, какой маникюр особенно нравится мужчинам, а какой нет.

— Красный всегда производит впечатление на мужчин, а вот черный нравится не всем.

— Может ли маникюр изменить судьбу женщины?

— Аккуратный маникюр меняет облик. Женщина с красивыми стильными ногтями больше уверена в себе, и благодаря этому ей удается преодолеть многие повседневные проблемы.

— Какой маникюр этой осенью вы выбираете для себя?

— Мне нравятся нюдовые и черные ногти средней длины.

Даниэла Опроаика: «Меня вдохновляют общение с клиентками и творчество» (фото из альбома Даниэлы Опроаики)

— Как вы думаете, какой маникюр делает женщину счастливой?

— Стильный красивый маникюр дарит именно такое самоощущение.

— Бывали ли вы в Киеве?

— К сожалению, еще нет, но мечтаю посетить столицу Украины. Знаю, что это красивейший город. В нем старинная архитектура, много красивых зданий, знаменитые на весь мир храмы.

Ранее о модных тенденциях и цветовых сочетаниях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Диана Ипиеску.

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