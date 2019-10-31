- 18:13 Причастны к смерти пациентов: в Одессе врачи частной клиники попали под суд
- 18:09 В Литве наконец поймали бывшего украинского чиновника, подозреваемого в афере на 60 миллионов долларов
- 17:56 "Я не угрожаю, я просто напоминаю": попавший в секс-скандал нардеп Яременко резко обратился к журналистам
- 17:51 При принятии поправки Геруса об импорте электроэнергии из РФ был нарушен регламент — экс-министр энергетики
- 17:48 Ломаченко получил новую почетную должность в боксе
- 17:41 На ходу оторвавшееся от маршрутки колесо едва не стало причиной трагедии в Киеве: момент попал на видео
- 17:35 День всех святых: когда и как поминать умерших
- 17:31 Пришлось выбивать двери: в Киеве силовики проводят обыски у бывшего соратника экс-мэра Черновецкого
- 17:27 Ксения Собчак впервые заговорила о второй беременности
- 17:13 «Нафтогаз» предупредил о срыве начала отопительного сезона в Днепропетровской области
- 17:02 Вцепился в нее и не отпускаю: Михаил Кукуюк рассказал об отношениях с молодой женой
- 16:54 СБУ и ГБР нагрянули на Николаевскую таможню: стала известна причина "шмона"
Открыв импорт электроэнергии из РФ, Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом", — Кучеренко
Поправка главы энергетического парламентского комитета Андрея Геруса о возобновлении импорта электроэнергии из РФ лишила Украину последнего козыря на переговорах с «Газпромом» о транзите газа. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.
Депутат констатирует, что переговоры «Нафтогаза» и «Газпрома» о транзите газа после 1 января 2020 года зашли в тупик. При этом от прекращения транзита газа пострадает поддерживаемое Кремлем Приднестровье, и для Украины это был козырь в переговорах.
«Прекращение транзита ставит под удар не только Украину, но и, например, близкое Кремлю Приднестровье. Там Молдавская ГРЭС, которая принадлежит ИНТЕР РАО И. Сечина — основной потребитель дешевого российского газа, она вырабатывает 80% электроэнергии для всей Молдовы. Россия не могла бросить Приднестровье без газа — это был козырь «Нафтогаза» и Украины в переговорах с «Газпромом», — написал Кучеренко.
Однако пролоббированный Андреем Герусом импорт электроэнергии из России фактически лишил Украину этого козыря. В случае прекращения транзита газа Приднестровье будет получать российскую электроэнергию через Украину.
«Молдавские СМИ пишут, что Россия договорилась с Украиной о поставках электроэнергии в Приднестровье. Прямым текстом. Это та самая поправка на случай, если транзита газа не будет. Об этом говорят источники в кругах президента Додона. Господин Герус даже проговорился об этом на одном из заседаний комитета (16 октября), посетовав что тарифы для Молдовы (а скорее Приднестровья) могут вырасти», — написал Кучеренко.
По его мнению, поправка Геруса свидетельствует о сдаче стратегических интересов страны и подыгрывании Кремлю. Кроме того, она обернется потерей для Украины миллиардов долларов из-за прекращения транзита газа.
«Открыв импорт из России и Беларуси в Украину Андрей Герус и Ко по сути отдал „Газпрому“ последний козырь на переговорах. Это сдача стратегических интересов Украины. Это потеря миллиардов долларов на транзите. Это подыгрывание Кремлю в защите интересов оккупированных территорий Молдовы», — написал депутат.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку: позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.
Ряд энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.