Финансовая удача и депрессия: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Стиль жизни

По мнению астрологов, ноябрь сулит представителям всех знаком зодиака неплохие перспективы в рабочих и финансовых вопросах. А вот решение важных семейных моментов стоит на время отложить. — Некоторым знакам придется выдержать натиск внезапно появившихся проблем, — рассказал эксклюзивно для «ФАКТОВ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов. - Для этого стоит мобилизовать свои внутренние силы, не бояться идти навстречу трудностям и обязательно прислушиваться к своей интуиции.

Овны

В ноябре представителям знака Овна придется хорошенько потрудиться — месяц будет загружен множеством рабочих задач и бытовых вопросов. Но вы сможете все и везде успеть, если грамотно подойдете к планированию времени и расставите приоритеты. В делах финансовых все же старайтесь чаще прислушиваться к своей интуиции, которая вас редко подводила, — так вам удастся избежать денежных потерь и неоправданных трат.

Тельцы

Представители знака в ноябре могут быть очень ранимыми. Замечания коллег, родственников и даже посторонних людей способны надолго выбить их из колеи. Тельцы очень болезненно могут переживать собственные промахи и неудачи. Чтобы не впасть в депрессию, звезды советуют проще относиться ко всему происходящему. Поверьте, от вашего настроя зависит слишком многое. А ведь всего капелька оптимизма может кардинально изменить жизненную ситуацию.

Близнецы

В этом месяце обстоятельства то и дело могут складываться совершенно не в пользу представителей знака. По этому поводу Близнецы могут не только огорчаться, но и отказываться от своих давних намерений. Совет звезд — не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Стоит сделать лишь несколько усилий над собой, как найдется решение проблемы. И уж точно не стоит огорчаться по поводу маленьких неудач.

Раки

Ноябрь — удачный месяц для покорения новых высот в карьере. Сейчас представители знака будут отлично справляться с большой нагрузкой. Кроме того, даже к самой рутинной работе Раки сумеют найти креативный, творческий подход. А потому у вас есть все шансы не только укрепить свой авторитет, но и получить новый, перспективный проект или желаемую должность.

Львы

Расположение небесных тел порадует Львов положительными сдвигами в профессиональной сфере. В этот период представители знака смогут успешно справиться с теми вопросами и задачами, которые уже подолгу остаются нерешенными из-за преград на вашем пути. Главное при этом — побороть свою лень, неуверенность и не откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня.

Девы

В ноябре Девы найдут и раскроют в себе совершенно новые, неожиданные таланты и способности. Кроме того, звезды сулят представителям знака важные встречи и новые знакомства. А также откроются новые перспективы и возможности. Главное — не сидеть сложа руки, а по максимуму использовать предоставленные вам шансы.

Весы

В ноябре звезды сулят Весам удачу в финансовых вопросах. Представителей этого знака ожидает прибыль. Скорее всего, это будет заслуженное поощрение за былые достижения в работе. Но старайтесь при этом быть осторожнее и внимательно присматриваться к своему окружению — под маской добродетели может скрываться и зависть.

Скорпионы

В этом месяце представителям знака Скорпиона будет сопутствовать удача в денежных вопросах. Вы легко уладите свои финансовые трудности, вроде долгов или кредитов. Также в ноябре представители знака смогут добиться немалых успехов и в творческой деятельности — вдохновение будет вашим частым гостем, так что не потеряйте этот прекрасный шанс.

Стрельцы

Стрельцов в этом месяце ожидают многочисленные поездки. Это может быть, как незапланированная командировка, так и приятное путешествие. В любом случае, смена обстановки и новые впечатления пойдут вам только на пользу. Конец ноября будет удачным для решения вопросов, связанных с бумажной волокитой. На вашем пути встретятся люди, которые помогут решить все без особых затруднений.

Козероги

В ноябре Козероги могут страдать частыми перепадами настроения. В связи с этим вероятны ошибки и опрометчивые решения. Чтобы не жалеть потом о своем выборе, звезды советуют чаще прислушиваться к словам родных и близких. В финансовых вопросах возможна прибыль, на которую вы даже не рассчитывали. Но также в перспективе есть риск незапланированных трат, а потому от спонтанных покупок лучше все же отказаться.

Водолеи

Звезды советуют Водолеям не торопиться в принятии решений, которые касаются денежной сферы. Именно сейчас тот случай, когда спешка наверняка приведет к непредвиденным потерям. В конце месяца обратите внимание на состояние здоровья и не переутомляйтесь — есть вероятность проблем со стороны нервной системы.

Рыбы

Ноябрь для Рыб — время творческого прорыва. Гибкость мышления и нестандартный подход к решению любых задач позволят представителям знака добиться отличных результатов. Благодаря чему и финансовое положение Рыб тоже заметно улучшится. Поэтому, если вам предлагают попробовать свои силы в каких-то новых направлениях, не робейте. Используйте любой шанс, чтобы проявить себя.

О таинственном знаке зодиака — Змееносце, который, по предположениям некоторых астрологов, должен вклиниться между Скорпионом и Стрельцом, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ранее рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

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