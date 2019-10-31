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Где смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины
В ближайшие выходные, 2 и 3 ноября, на отечественных стадионах состоятся восемь матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Киевское «Динамо», впервые в истории одолевшее на стадии плей-офф Кубка страны «Шахтер», примет на «Олимпийском» аутсайдера премьер-лиги «Львов», который выведет на матч новый главный тренер.
После отставки Владимира Мазяра, не проработавшего с командой и двух месяцев (под руководством 42-летнего специалиста команда набрала два очка в шести матчах УПЛ и прекратила выступления в Кубке Украины), команду возглавил его ассистент Егише Меликян. 40-летний тренер пришел в клуб в конце сентября, а ранее возглавлял донецкий «Металлург» и «Сталь».
Напомним, в прошлом сезоне «бело-синие», которым придется обойтись не только без травмированных Бойко, Бурды и Буяльского, но и без дисквалифицированного Шепелева, сенсационно проиграли «Львову» на «Олимпийском» (0:1).
«Шахтер» перед важнейшим противостоянием в Лиге чемпионов на поле загребского «Динамо» (6 ноября) наведается во Львов на встречу с «Карпатами», которые в прошлом туре насолили в столице «Динамо». Наверняка в предстоящей встрече горнякам не помогут Кривцов, Коноплянка и Марлос, получившие повреждения в кубковой встрече с подопечными Алексея Михайличенко. Отметим лишь, что последние пять встреч УПЛ «Шахтер» выиграл у «Карпат» с общим счетом 19:1.
Выйдя в четвертьфинал национального Кубка, футболисты «Ворсклы» хоть как-то подняли настроение своим болельщикам. Ведь в пассиве коллектива Виталия Косовского перед домашней встречей с одним из претендентов на медали «Десной» — ни одной победы в семи последних матчах премьер-лиги (одна ничья и шесть поражений). Кстати, в прошлом сезоне полтавчане умудрились спасти домашнюю игру с командой из Чернигова, уступая после первого тайма — 0:3 (3:3).
Сражающаяся на трех фронтах «Александрия» ждет в гости набравший ход «Мариуполь» (семь набранных очков в трех последних поединках). Подопечным Владимира Шарана наверняка придется приложить максимум усилий, чтобы взять три очка в противостоянии с неудобным соперником, которого в последних пяти играх александрийцы одолели лишь раз.
Прижатый к стенке «Днепр-1» (четыре поражения подряд в УПЛ и вылет из Кубка Украины) на родном стадионе примет «Зарю», которая наверняка не забыла, как команда Дмитрия Михайленко отобрала у нее два очка в матче первого круга (1:1).
Новичок УПЛ «Колос», проигравший три последние встречи премьер-лиги с общим счетом 0:12 и вылетевший из Кубка страны, на столичной «Оболонь Арене» померяется силами с «Олимпиком», сумевшим после двух побед подряд подняться со дна турнирной таблицы.
Чемпионат Украины. 13-й тур
2 ноября (суббота)
«Карпаты» — «Шахтер» 14:00 «2+2»
«Ворскла» — «Десна» 14:00 «Футбол 2»
3 ноября (воскресенье)
«Александрия» — «Мариуполь» 14:00 «Футбол 1»
«Днепр-1» — «Заря» 14:00 УНИАН
«Динамо» — «Львов» 17:00 «2+2»
«Колос» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1. «Шахтер» — 34 очка (12 матчей);
2. «Динамо» — 24 (12);
3. «Десна» — 23 (12);
4. «Заря» — 22 (12);
5. «Александрия» — 20 (12);
6. «Мариуполь» — 16 (12);
7. «Колос» — 14 (12);
8. «Днепр-1» — 11 (12);
9. «Олимпик» — 11 (12);
10. «Карпаты» — 10 (12);
11. «Ворскла» — 8 (12);
12. «Львов» — 8 (12).
Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 7 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Дмитрий Хлебас («Десна»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на своем поле отметилось автоголом и не смогло обыграть «Карпаты».
Фото ФК «Динамо»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?