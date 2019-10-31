Импичменту Трампа дан полный ход: за что проголосовал Конгресс США

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В четверг, 31 октября, Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) большинством голосов приняла резолюцию, поддерживающую действия Демократической партии по смещению Дональда Трампа с должности главы государства. Как написала популярная газета The New York Daily News, «пристегнись, Америка: обратной дороги у импичмента больше нет».

Для принятия важной резолюции было достаточно простого большинства голосов. Демократы воспользовались тем, что у них в Палате представителей мандатов больше, чем у республиканцев. Итог голосования таков: 232 конгрессмена поддержали резолюцию, 196 проголосовали «против». Четыре члена нижней палаты отсутствовали. Отмечается, что ни один из республиканцев не стал голосовать за документ. А вот в стане демократов такого единства не наблюдается — два конгрессмена сказала «нет» резолюции.

Трамп уже отреагировал на решение Палаты представителей. «Это величайшая охота на ведьм в истории США», — написал президент в Twitter.

Руководитель предвыборной кампании Трампа на выборах 2020 года Брэд Паскаль разразился куда более пространным твитом: «Каждому американцу понятно, что это попытка отстранить от власти законно избранного президента по политическим мотивам… Сегодняшнее голосование показывает, что весь импичмент с самого начала был аферой, и Нэнси Пелоси не может сделать его легитимным. Каждый может сам прочитать расшифровку телефонного разговора с Украиной и убедиться в том, что там не было никакого обмена услугами, и никакого основания отменять результаты выборов 2016 года».

Напомним, Нэнси Пелоси — это спикер Палаты представителей. Она является членом Демократической партии. Именно она в сентябре инициировала начало процедуры импичмента в связи с вскрывшимся содержанием телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы уверены в том, что президент США оказывал давление на руководителя независимого государства с целью получения личной политической выгоды.

Эта история вылилась в громкий международный скандал, получивший название «Украинагейт» (по аналогии с Уотергейтом, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона). Трампа обвиняют в том, что он требовал от Зеленского возобновить расследование деятельности компании Burisma в Украине. Американскому лидеру это было нужно для получения компромата на Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как известно, Байден-старший курировал в администрации Барака Обамы отношения с Украиной, а в 2020 году намерен баллотироваться от Демократической партии на пост президента США. Иными словами, Байден может стать главным соперником Трампа в борьбе за Белый дом.

«Украинагейт» уже привел к серии громких отставок в Вашингтоне. В частности, ушел со своего поста Курт Волкер, который был специальным представителем Государственного департамента США по Украине. Также сложил с себя полномочия министр энергетики Рик Перри.

Трампу пришлось дать разрешение на публикацию стенограммы телефонного разговора с Зеленским. Однако американские СМИ утверждают, что некоторые эпизоды беседы двух президентов в предоставленной Белым домом версии отсутствуют.

На протяжении последнего месяца члены трех комитетов Конгресса США заслушивают показания действующих и бывших сотрудников госдепартамента США и президентской администрации. Конгрессменов интересует, оказывал Трамп давление на Зеленского или нет. Перед членами комитетов уже выступили бывший посол США в Украине Мари Йованович, Курт Волкер, главный советник Белого дома по Украине подполковник Александр Виндман и другие. Ожидается, что в ближайшие дни на вопросы конгрессменов ответит бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Однако до принятия резолюции от 31 октября весь этот процесс как бы не имел легитимной силы. С вступлением в силу документа все изменилось.

Теперь члены всех трех комитетов, участвующих в расследовании по «Украинагейту» получили право запрашивать у Белого дома и госдепартамента любые документы, связанные с отношениями Вашингтона и Киева, вызывать для дачи показаний любых свидетелей. Если раньше все слушания проходили в закрытом режиме, то теперь демократы могут потребовать полной огласки показаний свидетелей.

Но главное заключается в следующем. Резолюция дает право юридическому комитету Конгресса США выдвигать обвинения в отношении президента и выступать с обоснованием этих обвинений.

Конечно, Трамп и его помощники могут защищаться. У них есть право вызывать собственных свидетелей, присутствовать на всех слушаниях, связанных с импичментом, и задавать свои вопросы дающим показания, требовать предоставления документов от демократов. Но разрешение на это им всякий раз должен давать глава того или иного комитета, а он, в свою очередь, имеет право ставить этот вопрос на голосование всех членов комитета.

Выступая в Конгрессе после голосования по резолюции об импичменте, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: «Зачем все это нужно? Речь идет о правде. Речь идет о нашей конституции. Что на кону? Наша демократия. За что мы сражаемся? Мы защищаем нашу демократию в интересах американского народа».

Сторонники Трампа отчаянно обороняются. Конгрессмен Стив Скэйлиз (штат Луизиана) заявил: «Сегодня Палата представителей устроила шоу в духе советских судилищ. Это Соединенные Штаты Америки! Не нужно затевать позорный процесс».

Американские СМИ подчеркивают — теперь очевидно, что предстоящая предвыборная президентская кампания пройдет в 2020 году под знаком импичмента. Далеко не факт, что до решающего голосования в Конгрессе вообще дойдет дело. Сначала юридический комитет Конгресса должен будет изучить собранные материалы расследования и решить, достаточно ли в них оснований для обсуждения всеми членами Палаты представителей. Если все же вопрос об объявлении импичмента будет вынесен на голосование и члены нижней палаты Конгресса поддержат отстранение Трампа от власти, решающее слово остается за Сенатом — верхней палатой. А там большинство у республиканцев. Есть мнение, что затеянная демократами процедура импичмента в итоге может сыграть на руку Трампу. Избиратели действительно поверят, что демократы затеяли все это, чтобы взять реванш за поражение на выборах 2016 года. При этом никаких оснований для импичмента не было и нет. И тогда Трамп легко победит в ноябре 2020 года и останется в Белом доме еще на четыре года.

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