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Происшествия

Масштабный пожар в многоэтажке в центре Киева: новые подробности и эксклюзивные фото

10:05 1 ноября 2019 148
Масштабный пожар в многоэтажке в центре Киева: новые подробности и эксклюзивные фото
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Стали известны новые подробности масштабного пожара в многоэтажном доме возле станции метро «Университет» в Киеве. Возгорание произошло вечером 31 октября на углу улиц Пирогова и Богдана Хмельницкого в старом доме довоенной постройки. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.

По адресу Пирогова, 2 прибыли пожарные машины. Улица была открыта только для спецтранспорта.

Предварительно была озвучена площадь возгорания — свыше сотни метров. Эвакуированы более 40 человек.

Прибывший на место происшествия глава Шевченковского района Киева рассказал, что для пострадавших выделены автобусы, людям постараются помочь.

Свидетели утверждают, что пожару предшествовали сильные хлопки. По неподтвержденной информации о том что в доме пропал свет, неисправность довольно долго устраняли электрики.

Насколько это соответствует действительности и как связано с ЧП станет известно позже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что масштабный пожар на Пирогова, 2 сняли с воздуха.

Напомним, 28 октября в Киеве горела Больница скорой помощи.

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