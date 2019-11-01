Законопроект о легализации азартных игр лоббируют Арахамия и россияне, — СМИ

Политика

Главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию называют одним из ключевых лоббистов проекта закона о регулировании азартных игр. Кроме него, в его лоббировании активное участие принимают россияне. Об этом пишет «РБК-Украина» в статье «Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр».

«2 сентября президент Зеленский назначил ответственных за подготовку и внесение в парламент проекта законов о легализации игорного бизнеса - премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Именно Арахамию в СМИ называли одним из лоббистов законопроекта о регулировании азартных игр в нынешнем виде. В частности, появилась информация, что законопроект Арахамии написан под двух участников рынка — беттинговые конторы «Париматч» и «Фаворит», — говорится в статье.

Ранее журналисты программы «Схемы» зафиксировали регулярные встречи главы фракции «Слуга народа» с миноритарным собственником компании «Париматч» и ее гендиректором Сергеем Портновым.

«СМИ писали, что с июля 2019 года Арахамия регулярно посещает центральный офис „Париматч“. Кроме того, у Арахамии есть друг Андрей Астапов, владелец юридической компании Eterna Law, который также работал с „Париматч“ в качестве юриста, а также имел прямое отношение к написанию текста правительственного законопроекта. В чем, при общении с журналистами, Арахамия признался сам», — отмечается в материале.

Как сказано в статье, Давид Арахамия также называл фамилию еще одного ключевого лоббиста законопроекта о регулировании рынка азартных игр — Бориса Баума. Именно он, по данным журналиста Юрия Николова, представил основную концепцию проекта закона.

«В своем материале журналист, в частности, пишет: „Борис Баум — владелец „игорного“ офшора First National Lotteri Ltd. Ранее был известен как представитель группировки „Лужниковская“ россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и других авторитетных бизнесменов, обладающих в Украине рядом облэнерго. Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного „решалы“, который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе президента“. „Лужниковские“ — это, прежде всего, бизнесмен Михаил Воеводин, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран, голосовал за аннексию АР Крым), а также президент спортивного клуба ЦСКА Евгений Гиннер. Они обладают множеством активов в Украине», — говорится в статье.

В материале отмечается, что участие Баума «в игре» — совершенно не секрет. Тот же Николов опубликовал фото на своей странице в Facebook вместе с юристом компании Eterna Law, принадлежащей другу Арахамии Астапову.

«Справа — тот самый россиянин Борис Баум, который от имени Зеленского сегодня в парламентском комитете объяснял законопроект по легализации игорки. А слева юрист „Этерны“, который якобы (по словам участников собрания) и писал законопроект. Этерна — это юрфирма юриста Астапова, клиентом которой является „Париматч“. И именно букмекерам этот законопроект отвел право на интернет-казино. Астапов личный друг Арахамии, который у „Слуг народа“ оказался покровителем игорки», — написал журналист.





Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналист издания «Наші Гроші» Юрий Николов заявил, что законопроект Кабмина производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter