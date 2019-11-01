Власть должна решить проблему Луганской ТЭС, чтобы избежать катастрофы в области, — СМИ

Политика

Если власть не решит проблему Луганской ТЭС, область неминуемо ждет катастрофа, и миллион жителей могут остаться без света и тепла. Об этом идет речь в материале издания «Капитал» «Почему большие планы восстановления Донбасса не начнутся с малого — решения проблемы ЛуТЭС?».

Издание напомнило, что с 1 июня 2019 года Россия перекрыла поставки угля на Луганскую ТЭС, отрезав ее от безальтернативного источника топлива. С 29 июля Луганская ТЭС вынужденно перешла на использование природного газа, который стоит значительно дороже, чем антрацит. При таких условиях тарифы на электроэнергию для жителей области нужно поднять в несколько раз, но люди такого удара не выдержат.

«Между тем социальная нагрузка Луганской ТЭС огромна: энергоснабжение 1 млн жителей региона, 253 детских садиков, 293 школ, 53 медицинских учреждения. Остановка станции означает затопление горных выработок шахт Лисичанска, Первомайска и Золотого, прекращение подачи воды для 400 тыс. жителей, находящихся по ту сторону линии разграничения. А в зимний период — еще и паралич тепловых систем области», — отмечает издание.

Чтобы не допустить катастрофы в Луганской области, власти нужно немедленно принимать решение — или обеспечить поставки газа на станцию по ценам ниже рыночных, путем возложения PSO на НАК «Нафтогаз Украины», или компенсировать ТЭС разницу в стоимости электроэнергии.

«Делать-то что-то надо. Или зафиксировать PSO на газ на предлагавшемся ранее уровне 2895 грн. Или компенсировать Луганской ТЭС разницу между действующими ценовыми ограничениями на электроэнергию и себестоимостью производства электроэнергии на газе. Или, в конце концов, добиться разблокировки поставок угля», — отмечается в материале.

В противном случае стратегический объект жизнеобеспечения выйдет из строя или будет вынужден начать веерные отключения, а ликвидация аварии обойдется довольно дорого, предупреждает автор материала.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставок антрацита на ТЭС с территории России. С 27 августа для экономии газа Луганская теплоэлектростанция перешла на работу одним энергоблоком.

Ранее эксперты заявляли, что снижение цены на газ для Луганской ТЭС — единственная возможность обеспечить регион светом и теплом в условиях блокады поставок угля Россией.



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