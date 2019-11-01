Фьюри брутальным нокаутом дебютировал в рестлинге: яркие фото и видео

Спорт

В четверг, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер смешанных единоборств (ММА) под названием Crown Jewel, главным событием которого стал выставочный поединок между звездой рестлинга американцем Броном Строумэном и непобедимым боксером-супертяжеловесом Тайсоном Фьюри.

Бойцы устроили шоу еще задолго до самого поединка, подогревая интерес к нему различными высказываниями и поступками (как, к примеру, ворвавшийся на тренировку к ирландцу Строумэн, который якобы нанес Тайсону травму колена), и продолжили доставлять удовольствие публике уже на ринге.

В итоге, Фьюри, вытерпев первоначальный натиск соперника, отправил Строумэна в глубокий нокаут в фирменном боксерском стиле — сильнейшим хуком с правой.

«Кто сейчас является чемпионом UFC в тяжелом весе? Американский хорват Стипе Миочич. Готов принять этот бой в одно мгновенье. Без проблем. Или Франсис Нганну. Готов драться с любым тяжеловесом. Я никого не боюсь, я — цыганский король. Дэйна Уайт (президент UFC. — Авт.), позвони мне», — заявил Фьюри после поединка, за который он получил гонорар в размере 15 миллионов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри весело «оттянулся» после боя с Валлином, в котором получил глубокое рассечение.

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