- 13:52 Будет полиция с дубинками: в Украине указали на угрозу отвода войск на Донбассе
- 13:46 Позвоночник был искривлен на 49 градусов: во Львове девочке выровняли спину по новой методике
- 13:35 Выявляет рак на ранних стадиях: украинская студентка завоевала «золото» на международном научном конкурсе
- 13:30 Уже нужно готовиться: украинцев предупредили о возможности сильного землетрясения
- 13:18 Это разве скандал? Пристайко интересно оценил последствия разговора Зеленского с Трампом
- 13:05 У меня это впервые: с самолетом DZIDZIO произошло ЧП
- 13:05 Свитолина — Кенин: онлайн-видеотрансляция матча итогового турнира
- 13:03 Доллар снова ниже 25: в чем причина и что будет дальше
- 12:54 Экс-футболист «Динамо» попался полиции без прав и на угнанном автомобиле
- 12:49 В Киеве закрыли на вход станцию "Арсенальная": названа причина (обновлено)
- 12:48 Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА: кто такой Игорь Сопель
- 12:43 В Одессе нашли повешенной на улице 13-летнюю девочку
Фьюри брутальным нокаутом дебютировал в рестлинге: яркие фото и видео
В четверг, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер смешанных единоборств (ММА) под названием Crown Jewel, главным событием которого стал выставочный поединок между звездой рестлинга американцем Броном Строумэном и непобедимым боксером-супертяжеловесом Тайсоном Фьюри.
Бойцы устроили шоу еще задолго до самого поединка, подогревая интерес к нему различными высказываниями и поступками (как, к примеру, ворвавшийся на тренировку к ирландцу Строумэн, который якобы нанес Тайсону травму колена), и продолжили доставлять удовольствие публике уже на ринге.
В итоге, Фьюри, вытерпев первоначальный натиск соперника, отправил Строумэна в глубокий нокаут в фирменном боксерском стиле — сильнейшим хуком с правой.
«Кто сейчас является чемпионом UFC в тяжелом весе? Американский хорват Стипе Миочич. Готов принять этот бой в одно мгновенье. Без проблем. Или Франсис Нганну. Готов драться с любым тяжеловесом. Я никого не боюсь, я — цыганский король. Дэйна Уайт (президент UFC. — Авт.), позвони мне», — заявил Фьюри после поединка, за который он получил гонорар в размере 15 миллионов долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри весело «оттянулся» после боя с Валлином, в котором получил глубокое рассечение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...