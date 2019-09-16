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Выигрыш в казино и пиво после 40 швов: Фьюри весело «оттянулся» после боя с Валлином (фото)
У британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) после сложной победы над шведом Отто Валлином, в котором он получил глубокое рассечение над глазом, но все же завоевал уникальный чемпионский пояс WBC Maya, получился насыщенный отдых.
«Сразу же после боя я отправился в больницу, где мне наложили швы. Сколько именно? Точно не знаю, но, думаю, около 40. Но это же бокс! Вы как хотели, чтобы пойти купаться, но не намокнуть? Это же драка!» — приводит слова непобедимого боксера сайт Vringe.com.
К слову, на своей странице в Instagram боксер разместил фото своего окровавленного лица во время боя, которое подписал красными буквами «WARRIOR» («Воин». — Авт.), а под ним оставил комментарий «Мы — это Спарта».
В присущей ему шуточной манере Фьюри поведал, чем занимался на следующий после боя день. «После больницы я отправился спать, а когда проснулся, решил провести время в казино — выиграл пять тысяч баксов, бахнул пару банок пива. Какие дальнейшие планы? Ну, пожалуй, бахну еще пару банок пива». Также Тайсон заявил, что готов драться в феврале будущего года с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером. «Да, я готов к этой битве!» — резюмировал эпатажный британец.
Впрочем, его промоутер Фрэнк Уоррен осторожничает в своих прогнозах по поводу боя-реванша с американцем. «Все сделано, мы договорились о бое с Деонтеем, который состоится в следующем году. Безусловно, дата теперь зависит от того, когда у Тайсона заживет глаз. Мы не позволим Фьюри выйти в ринг, если он не будет готов на 100 процентов. Уайлдер — боец с самым тяжелым ударом в супертяжелом весе за последние 20 лет. Мы все видели, что случилось в их первом бою. Однако контракт подписан. Оба бойца желают провести реванш, все хотят, чтобы это произошло. Надо просто подождать, чтобы увидеть, как будет заживать рассечение», — рассказал функционер в комментарии TalkSport.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри сдал положительный допинг-тест перед боем с Владимиром Кличко.
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