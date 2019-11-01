24.63 / 24.89 27.35 / 27.78
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе нашли повешенной на улице 13-летнюю девочку

12:43 1 ноября 2019 526
петля
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в четверг, 31 октября, в Малиновском районе одесситы обнаружили повешенной на дереве девочку.

«В четверг, около 23:00, девочку нашли повешенной на дереве. Установлено, что погибшая — 13-летняя местная жительница. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство»). Тело погибшей направлено на экспертизу, которая установит окончательную причину смерти. Выясняются обстоятельства случившегося.

Надо отметить, что в последнее время в СМИ появляется много сообщений о самоубийствах детей. Так, недавно 13-летний украинский школьник, живший с родителями в Китае, покончил с собой из-за издевательств со стороны учителя.

А в Тернопольской области 9-классница повесилась в сарае возле дома. Друзья считают, что она состояла в одной из групп смерти типа «Синего кита». У полиции же другая версия.

Под Тернополем произошел еще один жуткий случай: 12-летний мальчик повесился, предположительно, из-за разбитого мобильного телефона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Алла Пугачева

Пугачевой больше нет: в России ошарашили странной новостью

Мария Шукшина

Секс-скандал с Андреем Малаховым: еще одна актриса выступила с обвинениями в адрес телеведущего

Пенсия в Украине

ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

модный маникюр осень 2019

Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, акварель (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер