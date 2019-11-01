В Одессе нашли повешенной на улице 13-летнюю девочку

Происшествия

Поздно вечером в четверг, 31 октября, в Малиновском районе одесситы обнаружили повешенной на дереве девочку.

«В четверг, около 23:00, девочку нашли повешенной на дереве. Установлено, что погибшая — 13-летняя местная жительница. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство»). Тело погибшей направлено на экспертизу, которая установит окончательную причину смерти. Выясняются обстоятельства случившегося.

Надо отметить, что в последнее время в СМИ появляется много сообщений о самоубийствах детей. Так, недавно 13-летний украинский школьник, живший с родителями в Китае, покончил с собой из-за издевательств со стороны учителя.

А в Тернопольской области 9-классница повесилась в сарае возле дома. Друзья считают, что она состояла в одной из групп смерти типа «Синего кита». У полиции же другая версия.

Под Тернополем произошел еще один жуткий случай: 12-летний мальчик повесился, предположительно, из-за разбитого мобильного телефона.

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