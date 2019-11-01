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Наука и технологии

Выявляет рак на ранних стадиях: украинская студентка завоевала «золото» на международном научном конкурсе

13:35 1 ноября 2019 89
Дмитрий Соломянюк и Ольга Харахасал
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Учащиеся малой академии наук Украины (МАНУ) успешно выступили в одном из самых престижных международных конкурсов работ начинающих ученых MOSTRATEC-2019, который прошел в Бразилии. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе МАНУ. Золотой медалью награждена студентка Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Харахасал. Ее разработка посвящена выявлению рака на ранних стадиях. Заметим, что свой метод обнаружения онкологических болезней она представляла минувшей весной в США на мировом научном конкурсе Intel ISEF-2019. Заняла тогда четвертое место и получила финансовую поддержку на продолжение работ. Важно отметить, что Ольга помогала раненым бойцам в госпитале Мариуполя.

Третье место в конкурсе MOSTRATEC-2019 занял студент первого курса Национального технического университета Украины «КПИ» имени Сикорского Дмитрий Соломянюк. Он представил метод утилизации отходов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другой гениальной юной украинке. Ученица 9-го класса Запорожского технического лицея и Малой академии наук Украины Анастасии Кононенко стала победительницей конкурса поддержки изобретений. Ее изобретение нацелено на то, чтобы автоматика помогала спасать детей, а также животных, которых оставили в запертом автомобиле.

«ФАКТЫ» писали также о том, что команда Малой академии наук участвовала в «Олимпиаде гениев» в США. И школьник из Закарпатья Валентин Фречка получил золотую награду, презентовав способ производства бумаги из опавших листьев.

Фото пресс-службы МАНУ

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