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На паркет вернутся Холостяк и звезды «Лиги смеха»: неожиданные перестановки в «Танцях з зірками» (фото)
В воскресенье, 3 октября, состоится одиннадцатый прямой эфир «Танців з зірками» («1+1») (о десятом эфире читайте здесь). По замыслу режиссеров, на паркет вернутся любимые участники прошлых сезонов. Поэтому демонстрировать свое танцевальное мастерство и бороться за высокие баллы от судей будет не пара, а уже трио.
Создатели шоу пока держат в тайне, в каком составе будут выступать звезды. Известно, что в это воскресенье на паркет выйдет грузинский бизнесмен и ведущий Иракли Макацария, пару которого с Яной Заяц называли в прошлом сезоне одной из самых горячих. Телезрители увидят актера театра и кино, одного из лидеров второго сезона Павла Вишнякова. С одной из пар будет танцевать певица Мишель Андраде. Появится и победитель прошлого сезона Игорь Ласточкин. Сейчас его партнерша Илона Гвоздева планирует привести к победе Владимира Остапчука. Кстати, на паркет выйдет и другой партнер Илоны — юморист, участник «Лиги смеха» Юрий Ткач. Имя еще одной звезды не разглашается, и ее появление в шоу станет настоящим сюрпризом для телезрителей.
В это воскресенье ведущей балкона, которая будет встречать звезд после выступлений, станет певица и телеведущая Регина Тодоренко.
Напомним, что пары, которые попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Им предстоит продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. Решение, кто из них пройдет дальше, примут судьи, оценив техническую подготовку пары. В прошлое воскресенье шоу покинула самая сексуальная пара сезона Даниэль Салем и Юлия Сахневич.
— Признаюсь, я не была готова к тому, что мы уйдем из проекта именно в десятом эфире, — сказала «ФАКТАМ» Юля. - Но это шоу, и у него есть свои правила. Есть несколько пар, за которые я буду болеть в финале, но моя фаворитка — Аня Ризатдинова.
Ранее знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова, потерявшая сознание в прямом эфире шоу «Танці з зірками», рассказала «ФАКТАМ» о причине обморока и о том, когда вернется к тренировкам.
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