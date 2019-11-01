В основу «Роттердам+» заложен принцип импортного паритета, — эксперт

Политика

Формула «Роттердам+» основывается на аналогичном для всех энергорынков принципе импортного паритета. Об этом говорится в колонке советника юридической компании «Primelex» Евгения Калинина для издания «Левый берег».

Эксперт напомнил, что НАБУ расследует производства относительно законности применения импортного паритета в формулах «Дюссельдорф+» и «Роттердам+». И эти производства должны поставить окончательную точку в дискуссии, вокруг обоснованности применения этого принципа в Украине. Он также обращает внимание, что по аналогичным формулам формируются цены и на другие энергоресурсы.

«Не только цены на уголь и газ, но и на другие энергоресурсы формируются по алгоритму „международный индекс + транспортировка“. Например, урановый концентрат для „Энергоатома“. Цены на ураносодержащее сырье, услуги конверсии и обогащения определяются исходя из цен, опубликованных в информационных обзорах Ux Weekly и Nuklear Market Review, а к расчетам тарифов включается стоимость услуг по транспортировке», — отметил Калинин.

Напомним, ранее генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс заявил, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API — абсолютно корректна.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу «Роттердам+».

8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», ни один из них не был взят под стражу. Позже на официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что у Бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам+».

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