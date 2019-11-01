Полицейские зверски сломали мужчине ногу: в Мариуполе разгорается громкий скандал (видео)

Происшествия

ЧП произошло в Мариуполе. При задержании мужчины, решившего заступиться за своих соседей, копы сломали ему ногу. Свидетели утверждают, что слышали, как хрустнула нога парня. «Было слышно даже на втором этаже», — прокомментировала в соцсетях ситуацию жительница дома на улице Гранитной, возле которого произошел инцидент.

О том, что произошло, «ФАКТАМ» рассказала пресс-офицер патрульной полиции Донецкой области Ольга Артюхова:

— Патрульные приехали на вызов. Сидела пьяная компания на детской площадке, распивала спиртные напитки. Мужчины громко матерились. Одного, самого буйного, решили задержать.

Интересно, что другие жители этого же дома начали возмущаться, что полицейские хотят забрать в отделение выпившего мужчину. Когда задержанный уже находился в патрульном автомобиле, из подъезда одного из домов вышел парень. Он направился к служебному авто и не давал ему тронуться с места.

— Парень был из этой же компании?

— Нет. Это был посторонний парень, который решил заступиться за своего соседа. Не берусь утверждать, но, скорее всего, он тоже был выпивший. Ждем результатов экспертизы.

— Патрульные решили задержать и его? Почему так жестко? Ему же сломали ногу!

— Парень препятствовал выезду автомобиля полиции. А вот то, как его задерживали, я пока не хочу комментировать. Начата проверка. Патрульные, принимавшие участие в задержании, пока не отстранены от своих служебных обязанностей.

На видео, которое выложили жители Мариуполя в соцсетях, видно, как патрульные заломили парню руку, после чего один из полицейских подсек его ногу. Парень упал, неестественно подогнув под себя опорную ногу. На видео слышен сильный хруст сломанной кости.

После этого парню надели наручники и повели его в патрульный автомобиль. Идти самостоятельно он не мог и волочил сломанную ногу. Возмущенные таким задержанием местные жители начали кричать: «Изверги! Что вы делаете? Вы ему ногу сломали!» Патрульных не отпускали до тех пор, пока один из них не показал свое удостоверение. «ФАКТАМ» стала известна фамилия полицейского — это Туманов Александр Валерьевич.

После составления протокола в полиции задержанного парня отправили на «скорой» в больницу. Врачи констатировали перелом бедренной кости. Пострадавшему придется провести в больничной палате ближайшие полгода. Кроме того, в отношении него же в полиции открыли уголовное производство. За препятствование действиям полицейских при исполнении пострадавшему при задержании парню грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В то же время в Государственном бюро расследований начали досудебное следствие против сотрудников патрульной полиции, которых подозревают в превышении служебных полномочий. Если вину патрульных докажут, им грозит наказание в виде отстранения от службы сроком на три года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Киевом полицейские в течение четырех часов избивали мужчину за то, что он вступил с ними в словесную перепалку. Потерпевшего сначала избили прикладом на месте, а потом вывезли в безлюдное место, где продолжили экзекуцию.

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