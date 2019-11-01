Украина

Боевики в наступление на Донбассе не пойдут, у Путина есть другой хитрый план для Украины

После неожиданно начавшегося 29 октября разведения войск в районе Золотого, которое готовилось втайне от журналистов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре готовится разведение войск в районе еще одного населенного пункта — Петровское. Причем украинские войска отходят от линии соприкосновения, несмотря на провокации со стороны пророссийских боевиков. Интересно, что обстрелы в Золотом-4 были зафиксированы представителями ОБСЕ, но позже этот факт исчез из сводки. Видимо, это было сделано для того, чтобы ничто не помешало разведению, даже если боевики не выдержали семидневного режима тишины. Такая поспешность начала вызывать подозрение, что украинские власти чего-то недоговаривают своим гражданам. А у некоторых военных экспертов закралось сомнение: а не было ли тут какого-то «договорняка» с Путиным, о котором мы не знаем. В частности, один из таких экспертов — полковник в отставке Олег Жданов — в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил, что дело, скорее всего, в телефонном звонке Зеленского Путину, состоявшемся в июле этого года. О чем разговаривали президенты двух стран — точно не известно. На требования некоторых украинских политиков опубликовать стенограмму разговора Владимир Зеленский ответил отказом. Мол, это государственная тайна. Олег Жданов высказал предположение, что украинский президент имеет какие-то обязательства перед хозяином Кремля, поэтому так спешит. О том, что сегодня происходит в районе Золотого, как проходило разведение войск, а также о многом другом «ФАКТЫ» расспросили координатора группы «Информационное сопротивление», военного обозревателя Юрия Карина.

«Следить за процессом разведения войск можно даже с помощью соцсетей»

— Юрий, вам тоже кажется, что разведение войск началось как-то поспешно?

— Действительно, начавшийся 29 октября отвод войск в районе населенного пункта Золотое-4 на участке № 2 Луганской области не сопровождался перерезанием «красных ленточек» и прочими традиционными для знаковых событий в жизни страны вещами, — говорит Юрий Карин. — Но некоторая путаница в коммуникациях, возникшая из-за того, что процесс не афишировали, имеет свое логическое объяснение.

Надо понимать, что организованный отвод войск — это одна из самых сложных войсковых операций, в ходе которой задействовано большое количество людей и техники. Тем более что ротация наших военных на полицейские подразделения происходила в зоне реальных боевых действий.

Вспомните, даже во время такого масштабного события, как вывод советских войск из Афганистана, его символом стал один единственный эпизод — знаменитый «проезд колонны по мосту», и все. Остальное осталось «за кадром». Это специфика, которая не должна и не может быть прозрачной. В данном случае, особенно с учетом сложившейся обстановки, все правильно. Это можно сравнить с банковской сферой, где любят говорить: «деньги любят тишину». Добавим — военные тоже.

— Действительно ли в районе Золотого не было обстрелов 10 дней перед разведением? Появляется информация, что обстрелы и провокации все-таки были. Почему тогда власти скрывают этот факт?

- Почему «все-таки»? Были, о чем есть официальный отчет Совместного центра координации и контроля (СЦКК) и соответствующее заявление пресс-центра ООС в котором говорится, что с вражеской стороны зафиксированы обстрелы в направлении Золотого-4: «Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, 28.10.2019, в период с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 со стороны ВФ РФ в направлении населенного пункта Золотое-4 осуществлено обстрелы с применением стрелкового оружия».

Но не факт, что это является спланированной огневой провокацией оккупанта. Вполне возможно, что это личная инициатива сброда, собранного россиянами на «передке». Им так и не удалось создать боеспособную армию с должной дисциплиной из числа предателей Украины — местных осужденных и алкозависимых. Скорее всего, такой характер нарушения условий разведения и рассматривался нашим руководством при принятии решения об отводе войск.

— Как думаете, разведение пройдет гладко? Вопрос риторический, но можно ли верить Путину и сепаратистам? Не воспользуются ли они возможностью, чтобы вернуться на свои прежние позиции или даже продвинуться к нашим? И смогут ли ВСУ в таком случае быстро отреагировать?

— Верить Путину — себя обманывать. Вместе с тем, повторюсь, что в формате задачи «агрессору нужна вся Украина», возвращение российских войск на прежние позиции или захват ими серой зоны сейчас просто не выгоден, поэтому вероятность такого развития событий крайне мала. Вместе с тем надо понимать: «что-то пойти не так» может в любой момент, но в любом случае не до проведения «нормандского саммита», где «гэбня» постарается всех переиграть на переговорах.



Само разведение войск в принципе уже произошло, а вот что касается реакции на нарушения договоренностей со стороны оккупантов, то здесь, безусловно, будут сложные моменты. И каким будет решение неизвестно. То ли фиксация нарушений с апеллированием к партнерам, то ли, что очень маловероятно, решение на применение силы для возвращения утраченных территорий.

— Есть ли у украинской стороны возможность отследить, что на той стороне так же придерживаются договоренностей, и оккупанты так же отходят на километр от своих позиций?

— Существует множество видов контроля над действиями противника. С учетом развития современных технологий вполне возможно отследить не только передвижение его подразделений, но и каждого конкретного военнослужащего — врага. Это можно сделать как с помощью бинокля, так и с помощью высокотехнологических способов ведения разведки и агентурных данных, совмещенных с мониторингом открытых источников, таких как соцсети и СМИ.

«Внешняя помощь» — хотя ОБСЕ чаще всего находится в состоянии «спячки» — время от времени тоже срабатывает.

То есть ситуация складывается приблизительно таким образом: да, ВСУ имеют возможность получения достаточно достоверной информации о том, отвели ли российские оккупанты свои войска.

«В Кремле задачей минимум считают перекладывание на Киев финансирования террористических анклавов»

— Теперь там, где были украинские солдаты, на той территории, от которой мы отходим, будут вести патрулирование полицейские. Может быть, Кремль хотел, чтобы в серой зоне оставалось только мирное население? Наличие украинских полицейских на месте отведенных войск не вызовет негативной реакции Путина?

— Пребывание в серой зоне украинской полиции вместо армии, с точки зрения военных действий, для противоборствующей стороны огромный плюс, так как она практически не имеет возможности оказать существенное сопротивление в случае наступления с применением тяжелого вооружения.

Кроме того, необходимо учитывать самое главное: задачей Путина является добиться снятия санкций и «впихнуть» ОРДЛО в Украину на своих условиях. Это ему нужно для создания на территории Украины слабоконтролируемого фактического анклава. Это, по планам Кремля, приведет к превращению нашей страны в федеративное государство и прекращению евроинтеграционных процессов.

В Кремле задачей минимум считают перекладывание на Киев финансирования террористических анклавов. И, судя по всему, готовы пойти на определенные компромиссы.

Кроме того, агрессору для будущих переговоров необходимо «создать картинку» для снятия санкций. Исходя из этих соображений, Кремлю от полиции в Золотом «ни холодно ни жарко».

— Какова ситуация в данный момент в Станице Луганской, где разведение уже произошло? Насколько там спокойно?

— Как уже говорилось, у России пока нет необходимости обострять обстановку. И именно из-за этого там сейчас все относительно тихо. Социальный электрокар вон начал ходить, перевозит отдельные категории лиц на участке длиной 800 метров между мостом через реку Северский Донец и КПВВ «Станица Луганская». Представляю шок у местных.

С 27 октября пропуск граждан на временном пункте перехода через линию соприкосновения «Станица Луганская» осуществляется с 08:00 до 19:00, что подается как «достижение». Вот только в августе он работал с 06:00 до 20:00.

Территория разминирована, информации о существенных нарушениях с обеих сторон не поступало, и до встречи в «нормандском формате» ничего значительного там и не произойдет. А вот что будет после нее — загадывать не станем.

— Вопрос на засыпку. Песков не исключил, что Путин во время своего визита в Венгрию может обсудить некоторые украинские проблемы. В частности, представитель Кремля уточнил, что имеет в виду «тему меньшинств в сопредельных районах». Появится новый очаг нестабильности в Украине?

— Безусловно, если судить по заявлению Пескова, который указал на то, что два президента обсудят «вопрос национальных меньшинств в сопредельных районах, который одинаково вызывает обеспокоенность у Будапешта и Москвы», ситуация именно так и выглядит. Да, такое действительно имеет место быть, ведь российские спецслужбы поднаторели в вопросах «раскачивания» ситуации по национальному признаку, «набив руку» в Шотландии и Каталонии. Причем касается это не только Украины, а, например, еще и Румынии и Словакии, где этот извне подогреваемый вопрос также носит характер проблемы.

Вместе с тем в Украине данная ситуация имеет некоторые особенности. Недовольство у этнических венгров на Закарпатье есть? Безусловно, но в то же время, как ни покажется парадоксальным, их все устраивает — имея, что тут скрывать, украинский и венгерский паспорта, они могут формировать свою жизнь в любом приемлемом формате.

Есть также «внешний фактор» — партия Орбана, известного любителя защитить украинских венгров и одновременно большого друга Путина, с треском проигравшая недавние местные выборы. На этом фоне вероятность проигрыша и общенациональных выборов видится вполне реалистичной. Потому агрессивную риторику следует рассматривать уже в контексте предвыборной агитации.

Скорее всего, заявление Пескова рассчитано в основном на «внутреннего потребителя», а реальной задачей Путина является поиск путей недопущения утраты своего достаточно сильного влияния в Венгрии после возможного ухода Орбана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на свою позицию в отношении Украины, Венгрия неожиданно сняла свое вето на совместное заявление Украины и НАТО. В совместном заявлении Украина и Альянс требуют от России завершить войну на Донбассе, вернуть оккупированные территории, а также аннексированный Крым.

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