Романтические встречи и обиды: любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Стиль жизни

Наступивший ноябрь будет благосклонен ко всякому проявлению чувств. Астрологи говорят, что лучшее время для того, чтобы устроить личную жизнь, сложно и придумать. Многие из представителей знаков зодиака именно в этом месяце встретят свою половинку. — Просто нужно быть внимательным к тем, кто вас окружает, — рассказал эксклюзивно для «ФАКТОВ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов. — Возможно, где-то рядом ваша судьба. Ноябрь — время шумных вечеринок и романтических знакомств… (По мнению Алеперова, ноябрь сулит представителям всех знаком зодиака неплохие перспективы в рабочих и финансовых вопросах.) Специально для «ФАКТОВ» Хаял составил любовный гороскоп, который поможет всем знакам зодиака правильно вести себя в ноябре.

Овны

В этот период семейным Овнам может недоставать страсти и романтики в отношениях. Правда, не стоит спешить укорять в этом партнера. Просто пришло время брать инициативу в свои руки: устройте романтический ужин или порадуйте любимого человека приятным подарком. Можете не сомневаться — ваша половинка тут же ответит взаимностью и всё наладится.

Тельцы

Расположение небесных тел сулит семейным Тельцам небольшие трудности в личной жизни. Скорее всего, причиной тому послужит склонность представителей этого знака умалчивать обиды и претензии к партнеру. И чтобы негатив не накапливался в вас, как снежный ком, который может привести к серьезной ссоре, стоит вовремя говорить по душам с любимым человеком и не бояться признаться ему в своих слабостях.

Близнецы

Ноябрь для одиноких Близнецов — удачное время, чтобы наконец кардинально изменить свою жизнь. Звезды сулят представителям знака перспективные знакомства. Для семейных же Близнецов этот месяц — отличное время, чтобы обсудить с партнером важные вопросы и перевести отношения на новый, более серьезный, уровень. Понять друг друга и прийти к общему знаменателю будет легко.

Раки

Последний месяц осени преподнесет одиноким Ракам немало приятных сюрпризов, связанных с личной сферой. Возможны даже неожиданные повороты в судьбе, которые подарят представителям знака приятное романтическое знакомство. А потому от спонтанного выхода в свет или нежданной командировки лучше не отказываться — иначе рискуете упустить шанс встретить любовь всей своей жизни!

Львы

Ноябрь сулит одиноким Львам новые встречи. Есть большая вероятность, что приятное знакомство станет началом головокружительного романа. Семейным же представителям знака стоит быть повнимательнее к просьбам своего партнера. Отстраненность может сильно ранить вашего любимого человека и обострить отношения.

Девы

В этом месяце звезды обещают порадовать одиноких Дев приятными романтическими знакомствами. Не исключено, что представители знака встретят любовь в самом неожиданном месте, к примеру, в супермаркете или на утренней пробежке. Главное при этом — хотя бы на время избавиться от пессимистического настроя и колкости в высказываниях, которые, увы, вам свойственны.

Весы

Этот период может оказаться достаточно конфликтным для семейных Весов. Возможны разбирательства с партнером, в которых упрямым представителям знака лучше все же пойти на компромисс. Одиноким же Весам стоит быть осторожнее с новыми романтическими знакомствами — есть вероятность больших разочарований.

Скорпионы

Ноябрь принесет Скорпионам немало позитивных перемен. И большей частью они коснутся личной сферы. У одиноких представителей знака появится шанс наконец-то встретить свою половинку. Но для этого звезды советуют быть более открытыми в общении. У семейных же знаков возможны проблемы в воспитании детей. И здесь звезды напоминают, что лучшая тактика двух родителей — быть заодно и принимать решения, заранее их согласовав.

Стрельцы

В этот период представителям знака советуют стараться уделять больше внимания решению бытовых и семейных вопросов. Поговорите с родными по душам или примите хотя бы минимальное участие в домашних делах. Вашу занятость деловыми вопросами близкие могут воспринять как безразличие, что, в свою очередь, повлечет за собой обиды и непонимания.

Козероги

Расположение небесных тел будет способствовать раздражительности Козерогов. Это может стать причиной ссор и конфликтов в отношениях с любимым человеком. Чтобы избежать обид и разногласий, звезды советуют быть сдержаннее в высказываниях. Старайтесь избегать колких слов и претензий, так как помириться с партнером будет вовсе не так легко, как вы рассчитываете.

Водолеи

В отношениях семейных Водолеев могут возникнуть спорные моменты, вызванные недовольством близких вашими постоянными задержками на работе и отлыниванием от бытовых хлопот. Чтобы этого избежать, попытайтесь сохранить баланс и правильно расставлять приоритеты между домашними делами и профессиональными обязанностями.

Рыбы

В этом месяце загадочных Рыб порадует сфера личных отношений. Семейным представителям знака звезды сулят романтический настрой и взаимопонимание с партнером. Одиноким же Рыбам расположение звезд обещает повышенное внимание противоположного пола к их персоне. А потому комплименты, флирт и новые знакомства вам гарантированы. Так что будьте все время на чеку.

О таинственном знаке зодиака — Змееносце, который, по предположениям некоторых астрологов, должен вклиниться между Скорпионом и Стрельцом, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ранее рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.



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