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Пытки и изнасилование в одесском детском центре: в расследовании новый поворот

Генпрокуратура (ГПУ) взяла под контроль ход расследования по фактам нарушения прав детей в расположенном в Одессе областном коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей» (бывший приют «Свитанок»). Об этом говорится в официальном сообщении ГПУ в пятницу, 1 ноября.

Как отмечается, в связи с резонансом и многочисленными публикациями в СМИ заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил прокурору Одесской области поручения по проверке обнародованных фактов.

Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, насилии над несовершеннолетними.

«Эта проверка позволит установить объективные обстоятельства, причины совершения этих бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд», — отметил Мамедов.

Сейчас территориальными подразделениями органов Национальной полиции Одесской области и ГБР осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников центра. В частности, по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

В пятницу, 1 ноября, глава Одесской областной администрации (ОГА) Максим Куцый провел «закрытую встречу» с правозащитниками Зоей Мельник и Инной Белоус по ситуации в областном центре психолого-социальной реабилитации детей. Как сообщили в ОГА, волонтеры изложили факты издевательства над детьми, как со стороны старших воспитанников, так и со стороны педагогов и посторонних лиц.

«Было решено разработать совместную пошаговую стратегию действий. В частности, информировать детей об их правах, чтобы они не боялись рассказывать о давлении на них. Также будет оказана психологическая помощь детям, проведена соответствующая работа с педагогами учреждения, сотрудниками службы по делам детей ОГА. Волонтеры и правозащитники предоставят рекомендации по устранению нарушений в центре. Кроме этого, спецгруппа постоянно контактирует со следственной группой», — сообщили в администрации.

Правда, не сумели пояснить, почему столь важные темы обсуждаются в «закрытом режиме».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что скандалом вокруг издевательств в одесском детском реабилитационном центре занялась полиция. Открыто два уголовных производства.

Напомним, одна из воспитанниц рассказала журналистам, что после побега 25 сентября из «Свитанка» ее вернули обратно. По словам девочки, когда ее нашли, работник полиции Андрей Крецул из Хмельницкого отделения в кабинете тянул ее за волосы к ногам и кричал: «Облизывай мне обувь!». По возвращении в детский центр она намеренно отравилась, чтобы ее госпитализировали, но персонал не разрешал медикам скорой транспортировать пациентку в больницу. Позже судмедэкспертиза подтвердила побои у подростка.

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