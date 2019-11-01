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20-летнюю футболистку убили в драке из-за мобильного телефона (фото)
Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк, дебютировавшая в национальной команде 30 сентября в поединке с Кубой (12:1), была убита в Кингстоне. Как сообщают ямайские СМИ, 20-летняя спортсменка скончалась от ножевого ранения.
Инцидент произошел вечером 31 октября. Между Кларк и еще одной девушкой возник спор из-за мобильного телефона, в ходе которого футболистку ударили ножом. Таранию доставили в больницу, где врачи констатировали смерть девушки. Подозреваемая задержана.
Тарания Кларк
На клубном уровне Кларк выступала за ямайский клуб «Уотерхаус», где была капитаном. Тарания недавно окончила среднюю школу Эксельсиора и в январе должна была покинуть Ямайку: ей предстояло учиться в школе при университете Дейтона во Флориде (США).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23-летний аргентинский футболист погиб во время вечеринки.
Фото Getty Images
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