20-летнюю футболистку убили в драке из-за мобильного телефона (фото)

Спорт

Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк, дебютировавшая в национальной команде 30 сентября в поединке с Кубой (12:1), была убита в Кингстоне. Как сообщают ямайские СМИ, 20-летняя спортсменка скончалась от ножевого ранения.

Инцидент произошел вечером 31 октября. Между Кларк и еще одной девушкой возник спор из-за мобильного телефона, в ходе которого футболистку ударили ножом. Таранию доставили в больницу, где врачи констатировали смерть девушки. Подозреваемая задержана.

Тарания Кларк

На клубном уровне Кларк выступала за ямайский клуб «Уотерхаус», где была капитаном. Тарания недавно окончила среднюю школу Эксельсиора и в январе должна была покинуть Ямайку: ей предстояло учиться в школе при университете Дейтона во Флориде (США).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23-летний аргентинский футболист погиб во время вечеринки.

Фото Getty Images

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