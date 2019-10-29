2 ноября 2019

Однажды к Учителю пришёл молодой человек и попросил дать совет.

- Дело в том, что я работаю в компании, руководитель которой вечно всем недоволен. И то ему не так, и это мы делаем не эдак… Хотя бы разочек что-нибудь доброе сказал или похвалил бы кого-нибудь.

- Неужто так ни разу никого не похвалил? — переспросил Учитель.

- Ни разу. Мы от него слово ''хорошо'' практически никогда не слышали.

- А, может быть, у вас в коллективе действительно так всё плохо, что у начальника язык не поворачивается вас хвалить?

- Напротив, мы так стараемся, что уже несколько лет всё выходит просто замечательно. И это сказывается и на финансовых показателях, и на авторитете нашей компании, и на отношении к нам деловых партнёров!

Долго молчал Учитель. А затем посоветовал:

- Вам нужно как можно быстрее уходить оттуда. Найдите себе новую работу. Руководитель, не знающий слово ''хорошо'', и сам себя никогда не будет чувствовать комфортно, и другим жить спокойно не даст.

Эту историю, почерпнутую мною из книги популярного японского бизнес-наставника, я вспомнил не случайно. Дело в том, что сегодня во многих странах отмечается Всемирный день мужчин.

Впервые он отмечался ровно 20 лет назад в Республике Тринидад и Тобаго. Но затем традицию отмечать этот мужской праздник подхватили и в США, и в Австралии, и в Великобритании, Индии, Сингапуре, на Мальте. Понятно, что мужикам лишний повод поднять рюмку за себя любимых никогда ещё не мешал. Но тут ведь дело не только в рюмке.

Я, например, считаю такие даты поводом для другого — для того, чтобы задуматься, всё ли правильно мы стараемся делать в нашей жизни. И хотя понимаю, что всё правильно делать не дано никому, но ведь хотя бы стремиться к этому нужно! Сколько раз в своей редакторской работе подмечал, как важно хвалить коллег. Не попусту, конечно же. Не ради красного словца. По делу. Когда человек действительно заслужил. И ожидает естественной для такой ситуации похвалы, ибо каждый из нас так устроен, что порой не столько и не только даже одними лишь деньгами оценивается добросовестный труд. Для многих из нас, особенно людей творческих, доброе слово порой играет куда большее значение, чем гонорар.

Как важно не скупиться на добрые слова. Как важно иногда промолчать, если человек оступился, ошибся, но сделал это не специально, по неосторожности, и сам очень переживает по этому поводу. Но ни в коем случае не забыть похвалить, поощрить, подметить то, что было сделано хорошо и качественно. Это ведь не требует больших душевных затрат, но насколько на самом деле дорогого стоит…

Всем сегодняшним именинникам (у, и всем мужчинам — чтобы, как говорится, не вставать дважды!) позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.