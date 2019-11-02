«Держите мою гитару»: Ибрагимович поймал огромную рыбу (фото, видео)

Спорт

Знаменитый футболист, лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович, который близок к завершению карьеры в американской лиге MLS, похвастался в Twitter удачной рыбалкой. Выловленная рыба-меч, надо признать, впечатляет.

«Держите мою гитару», — написал Ибрагимович.

Напомним, что в текущем сезоне 38-летний нападающий в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 31 мяч, но уже прекратил борьбу за главный трофей MLS и может вернуться в Европу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович подарил себе на 38-летие шикарный автомобиль.

Фото Getty Images, Twitter



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter