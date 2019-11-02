- 13:02 Юлия Сахневич: «То, что я сделала с Даниэлем, мог заметить только профессионал»
- 12:58 Импорт электроэнергии из РФ препятствует евроинтеграции Украины, его нужно прекратить, — Плачков
- 12:55 На Сумщине всю ночь искали подростка, пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию
- 12:51 Международная федерация журналистов признала Украину опасной страной
- 12:37 Без даты: оскандалившийся нардеп Яременко написал хитрое заявление об увольнении
- 12:34 Скандал: неуправляемая школьница бегала за детьми с иголкой и чуть не задушила одноклассника
- 12:28 Свитолина – Бенчич: онлайн-видеотрансляция полуфинала итогового турнира
- 12:18 В Одессе задержали россиянина с полными магазинами
- 12:15 Жуткое убийство подростка в Прилуках: появились новые подробности трагедии
- 12:09 «Держите мою гитару»: Ибрагимович поймал огромную рыбу
- 11:45 В угоду Путину: Франция сорвала встречу генсека НАТО с освобожденными украинскими моряками
- 11:38 Под Одессой – ракетные стрельбы: перекрыты районы в трех областях
«Держите мою гитару»: Ибрагимович поймал огромную рыбу (фото, видео)
Знаменитый футболист, лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович, который близок к завершению карьеры в американской лиге MLS, похвастался в Twitter удачной рыбалкой. Выловленная рыба-меч, надо признать, впечатляет.
«Держите мою гитару», — написал Ибрагимович.
Напомним, что в текущем сезоне 38-летний нападающий в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 31 мяч, но уже прекратил борьбу за главный трофей MLS и может вернуться в Европу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович подарил себе на 38-летие шикарный автомобиль.
Фото Getty Images, Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!