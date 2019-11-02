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Спорт

«Держите мою гитару»: Ибрагимович поймал огромную рыбу (фото, видео)

12:09 2 ноября 2019 134
Златан Ибрагимович
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый футболист, лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович, который близок к завершению карьеры в американской лиге MLS, похвастался в Twitter удачной рыбалкой. Выловленная рыба-меч, надо признать, впечатляет.

«Держите мою гитару», — написал Ибрагимович.

Напомним, что в текущем сезоне 38-летний нападающий в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 31 мяч, но уже прекратил борьбу за главный трофей MLS и может вернуться в Европу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович подарил себе на 38-летие шикарный автомобиль.

Фото Getty Images, Twitter

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