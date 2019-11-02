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В Золотом отменят режим секретности: названа дата
«Желтый» режим ограничений, введенный в районе операции Объединенных сил 28 октября, будет отменен в воскресенье, 3 ноября. Населенный пункт Золотое-4 и район разведения сил снова можно будет посещать волонтерам, журналистам и другим категориям граждан. Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки «Север» Олег Микац.
Как сообщает Интерфакс-Украина, было объявлено, что с полудня 3 ноября начнется разминирование территории в районе, демонтаж фортификационных сооружений. В дальнейших планах — открытие автомобильно-пешеходного КПВВ.
По информации штаба ООС, в соседнем с Золотым-4 селом Катериновка никто из 150 жителей не изъявлял желания покинуть населенный пункт. Всего в Катериновке заселены 86 домов.
Напомним, отведение подразделений ВСУ от Золотого-4 началось 29 октября и длилось три дня. Волонтерские организации жаловались, что их предупредили: после выезда из города въехать обратно будет затруднительно.
1 ноября командование армии отчиталось, что войска и техника отведены, начинается 30-дневный этап поиска минно-взрывных угроз, демонтаж инженерных сооружений: блиндажей и блокпостов.
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