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Украина

В Крыму массово репрессируют не желающих служить в российской армии

17:58 2 ноября 2019 315
армия рф
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Крыму Россия подвергает репрессиям тех юношей, которые не хотят идти служить в армию РФ. По информации Крымской правозащитной группы, с каждым годом растет число вынесенных приговоров уклонистам, по результатам каждой кампании осуждают приблизительно по 20−30 крымчан.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch констатировали: Россия упорно игнорирует нормы Женевской конвенции, запрещающие принуждать жителей оккупированной территории служить в армии государства-оккупанта. Призывать в российскую армию крымчан начали с 2015 года, а с 2016-го крымских призывников еще отправляют служить за пределы полуострова, в основном на военные базы РФ. Весной 2019 года на российские базы были отправлены 85% призывников из Крыма.

С 2015 года по октябрь 2019 года в России были вынесены 76 приговоров юношам, которые попытались уклониться от призыва в российскую армию. Эксперт Крымской правозащитной группы уверен, что на самом деле репрессии еще масштабнее, поскольку многие дела ведутся тайно, а приговоры не публикуются.

В Human Rights Watch также обратили внимание на многочисленные милитаристские акции для школьников в Крыму. Среди детей школьного возраста открыто ведется военная пропаганда, говорится в докладе правозащитников.

Напомним, из Крыма неоднократно поступали сведения о мощной пропагандистской машине, запущенной оккупантами. В детских лагерях организовываются учебные стрельбы, на городских мероприятиях школьников облачают в военную форму ВС РФ. А в Севастополе открыто работает «Дом Юнармии», где детей сызмала учат обращаться с оружием.

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