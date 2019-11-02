- 19:33 Проблемы с сердцем и зубами: гороскоп здоровья на ноябрь для всех знаков Зодиака
- 19:22 Сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по шахматам
- 19:19 Дубневичу назвали "цену" за избежание ареста
- 18:31 Болезнь Заворотнюк: в России впервые подтвердили, что у актрисы рак
- 18:02 На паркет вернутся Холостяк и звезды «Лиги смеха»: неожиданные перестановки в «Танцях з зірками»
- 17:58 В Крыму массово репрессируют не желающих служить в российской армии
- 17:28 РПЦ прекращает общение с Элладской церковью из-за Украины: определена дата разрыва отношений
- 17:24 Верные друзья: фото украинского бойца с собакой в Золотом растрогало сеть
- 17:13 Украинская секс-бомба показала новое откровенное фото: сеть в восторге
- 17:06 Под Хмельницким разбился рейсовый автобус: фото и видео с места аварии
- 17:06 Открывается с помощью смартфона: Volkswagen Golf 8 под завязку напичкан электроникой
- 16:16 Гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака
В Крыму массово репрессируют не желающих служить в российской армии
В аннексированном Крыму Россия подвергает репрессиям тех юношей, которые не хотят идти служить в армию РФ. По информации Крымской правозащитной группы, с каждым годом растет число вынесенных приговоров уклонистам, по результатам каждой кампании осуждают приблизительно по 20−30 крымчан.
В международной правозащитной организации Human Rights Watch констатировали: Россия упорно игнорирует нормы Женевской конвенции, запрещающие принуждать жителей оккупированной территории служить в армии государства-оккупанта. Призывать в российскую армию крымчан начали с 2015 года, а с 2016-го крымских призывников еще отправляют служить за пределы полуострова, в основном на военные базы РФ. Весной 2019 года на российские базы были отправлены 85% призывников из Крыма.
С 2015 года по октябрь 2019 года в России были вынесены 76 приговоров юношам, которые попытались уклониться от призыва в российскую армию. Эксперт Крымской правозащитной группы уверен, что на самом деле репрессии еще масштабнее, поскольку многие дела ведутся тайно, а приговоры не публикуются.
В Human Rights Watch также обратили внимание на многочисленные милитаристские акции для школьников в Крыму. Среди детей школьного возраста открыто ведется военная пропаганда, говорится в докладе правозащитников.
Напомним, из Крыма неоднократно поступали сведения о мощной пропагандистской машине, запущенной оккупантами. В детских лагерях организовываются учебные стрельбы, на городских мероприятиях школьников облачают в военную форму ВС РФ. А в Севастополе открыто работает «Дом Юнармии», где детей сызмала учат обращаться с оружием.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...