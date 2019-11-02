Дубневичу назвали "цену" за избежание ареста

Политика

Высший антикоррупционный суд назвал депутату Ярославу Дубневичу сумму, которая позволит избежать помещения под стражу. Чтобы не находиться под арестом на время следствия, нардеп должен будет внести залог — 100 млн гривен.

Назначенный судом залог оказался даже выше той суммы, на которой настаивали прокуроры. Они предлагали потребовать от подследственного 93 млн гривен.

100-миллионный залог Дубневич должен будет перечислить в течение пяти дней. На время следствия депутат будет обязан носить электронное средство слежения («электронный браслет»), избегать общения с свидетелями по делу и оставаться доступным для органов следствия.

Напомним, Дубневича подозревают в растратах имущества (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса) во время работы в Раде восьмого созыва. Якобы депутат, входивший в транспортный комитет Верховной Рады, мог способствовать закупкам товаров для «Укрзалізниці» по завышенным ценам. Убытки железнодорожного ведомства при этом оцениваются в 93 млн гривен.

31 октября Верховная Рада проголосовала за то, чтобы снять неприкосновенность с Дубневича и разрешить его арест.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter