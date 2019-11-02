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Политика

Дубневичу назвали "цену" за избежание ареста

19:19 2 ноября 2019 42
дубневич и адвокат
Инф. «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд назвал депутату Ярославу Дубневичу сумму, которая позволит избежать помещения под стражу. Чтобы не находиться под арестом на время следствия, нардеп должен будет внести залог — 100 млн гривен.

Назначенный судом залог оказался даже выше той суммы, на которой настаивали прокуроры. Они предлагали потребовать от подследственного 93 млн гривен.

100-миллионный залог Дубневич должен будет перечислить в течение пяти дней. На время следствия депутат будет обязан носить электронное средство слежения («электронный браслет»), избегать общения с свидетелями по делу и оставаться доступным для органов следствия.

Напомним, Дубневича подозревают в растратах имущества (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса) во время работы в Раде восьмого созыва. Якобы депутат, входивший в транспортный комитет Верховной Рады, мог способствовать закупкам товаров для «Укрзалізниці» по завышенным ценам. Убытки железнодорожного ведомства при этом оцениваются в 93 млн гривен.

31 октября Верховная Рада проголосовала за то, чтобы снять неприкосновенность с Дубневича и разрешить его арест.

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