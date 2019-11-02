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В Москве застрелили главного борца с экстремизмом в Ингушетии: момент убийства попал на видео

19:54 2 ноября 2019 475
убийство
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве совершено дерзкое убийство начальника ингушского центра по борьбе с экстремизмом.

Ибрагима Эльджаркиева застрелили во дворе жилого дома. Камеры видеонаблюдения показали, что киллер прибыл на место вместе с сообщниками, прошел через двор, подобрался поближе к своим жертвам и выстрелил несколько раз. Чтобы убедиться, что задача выполнена, были сделаны контрольные выстрелы. Убедившись, что жертвы мертвы, стрелок сел в автомобиль BMW и вместе с сопровождавшими скрылся.

Вместе с Ибрагимом Эльджаркиевым был убит еще один мужчина. Предположительно, это был брат начальника центра «Э» Ахмед Эльджаркиев.

В Москве ведется поиск автомобиля, на котором уехал киллер. У следствия есть две версии случившегося: убийцу могли нанять либо личные враги Эльджаркиева, либо те, кому он мешал на посту главы центра «Э».

Предыдущее покушение на жизнь Эльджаркиева было совершено в январе 2019 года. Тогда в районе аэропорта города Макас (Ингушетия) машину силовика обстреляли. Погиб сопровождавший Эльджаркиева полицейский, еще двое людей в машине были ранены, сам Эльджаркиев и его брат находились на передних сиденьях автомобиля, а потому не пострадали.

Как сообщалось ранее, 1 октября в Москве посреди улицы убили ножом следователя центрального аппарата следкома России. А 29 октября в РФ случилась очередная криминальная разборка между «ворами в законе».

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