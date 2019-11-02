Политика

Глава СБУ Баканов подрался с Богданом и выбил ему зуб

Трения в новой властной команде, о неизбежности которых предупреждали политологи, переросли в открытое противостояние. Дошло и до рукоприкладства. Как утверждает журналист Станислав Речинский, 30 октября на Банковой глава Офиса президента Андрей Богдан и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подрались, причем Богдан лишился зуба. Поводом для жарким споров стало место руководителя главного следственного управления СБУ: у Баканова и у Богдана совершенно разное видение, кто должен занять этот пост.

Журналист Соня Кошкина заявила, что весь фактаж по поводу событий на Банковой подтверждает, хотя и по-иному оценивает.

Отметим, что на информацию о драке в шутливой манере отреагировал и сам Богдан.

Напомним, о конфликте между окружением Баканова и Богдана сообщалось еще в июле. Тогда камнем преткновения тоже назывались кадровые назначения в СБУ и разное понимание задач ведомства. Представители власти не могли прийти к единому мнению по поводу департамента по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (департамента «К») в СБУ.

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